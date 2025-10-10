few clouds
ПОМЕН БЕЗ ПОДЕЛА, УВРЕДА, БЛОКАДА И ГАЂАЊА ЈАЈИМА БИО БИ ЧИН ДОСТОЈАН ЖРТАВА Мићин: Сви заједно да одамо пошту страдалима, у миру, са поштовањем и достојанством САМО ТАКО ПОКАЗУЈЕМО ДА СМО ЗРЕЛО И ОДГОВОРНО ДРУШТВО

10.10.2025. 12:30 12:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
заре
Фото: принтскрин инстаграм/ zarkomicin

Градоначелник Града Новог Сада Жарко Мићин изјавио је гостујући на Информер Телевизији да би одржавање помена страдалима код Железничке станице без подела, напада и увреда, био чин достојан жртава и корак ка исцељењу друштва.

-Када бисмо 1. новембра помен жртвама страдалим падом надстрешнице у Новом Саду одржали сви заједно — у присуству председника државе и највишег државног врха, без подела, без напада, увреда, блокада, гађања јајима и прављења нереда — то би био чин достојан жртава и важан корак ка исцељењу целог друштва. Да сви заједно одамо пошту страдалима — у миру, са поштовањем и достојанством. Само тако можемо показати да смо зрело и одговорно друштво - рекао је Мићин.

 

жарко мићин Помен Трагедија у Новом Саду
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
