ПУТИН ЗАПРЕТИО ЗАПАДУ Русија ће одговорити истом мером на нуклеарне пробе
ДУШАНБЕ: Руски председник Владимир Путин изјавио је данас да ће Русија одговорити истом мером на нуклеарне пробе других земаља.
"Неки од... стручњака сматрају да би требало да спроведемо тестове нуклеарног оружја у пуном обиму, а неке земље размишљају о томе, колико знамо, чак се и припремају. Зато сам рекао да ако их они спроведу, и ми ћемо учинити исто", рекао је Путин на конференцији за новинаре након државне посете Таџикистану.
Путин је истакао да је Русија спремна да преговара са САД о контроли наоружања.
"Спремни смо да преговарамо ако је то прихватљиво и корисно за Американце. Ако није, онда не. Али то би била штета, јер онда не би остало ништа у смислу одвраћања у области стратешког офанзивног наоружања", рекао је Путин.
Напоменуо је да ће "неколико месеци бити довољно" да се постигне споразум са Сједињеним Америчким Државама о новом СТАРТ споразуму, "ако постоји добра воља да се ови споразуми продуже".
Он је најавио да ће Русија ускоро имати најновије типове наоружања и да се "тестирање успешно одвија".
Руске могућности одвраћања су иновативније од могућности других држава, додао је Путин.