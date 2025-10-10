overcast clouds
ПУТИН ЗАПРЕТИО ЗАПАДУ Русија ће одговорити истом мером на нуклеарне пробе

10.10.2025. 16:18 16:32
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
нук
Фото: pixabay.com/ilustracija

ДУШАНБЕ: Руски председник Владимир Путин изјавио је данас да ће Русија одговорити истом мером на нуклеарне пробе других земаља. 

"Неки од... стручњака сматрају да би требало да спроведемо тестове нуклеарног оружја у пуном обиму, а неке земље размишљају о томе, колико знамо, чак се и припремају. Зато сам рекао да ако их они спроведу, и ми ћемо учинити исто", рекао је Путин на конференцији за новинаре након државне посете Таџикистану.

Путин је истакао да је Русија спремна да преговара са САД о контроли наоружања.

"Спремни смо да преговарамо ако је то прихватљиво и корисно за Американце. Ако није, онда не. Али то би била штета, јер онда не би остало ништа у смислу одвраћања у области стратешког офанзивног наоружања", рекао је Путин.

Напоменуо је да ће "неколико месеци бити довољно" да се постигне споразум са Сједињеним Америчким Државама о новом СТАРТ споразуму, "ако постоји добра воља да се ови споразуми продуже". 

Он је најавио да ће Русија ускоро имати најновије типове наоружања и да се "тестирање успешно одвија". 

Руске могућности одвраћања су иновативније од могућности других држава, додао је Путин.

владимир путин нуклеарне пробе нуклеарне снаге русије
Вести Свет
