„Последња подвала политичког Сарајева“ ПРЕДСЕДНИК СРПСКЕ МИЛОРАД ДОДИК О ОДЛУЦИ ЦИК БИХ
БАЊАЛУКА: Председник Републике Српске Милорад Додик поручио је данас да се Срби боре за слободу, да Република Српска није сепаратистичка структура и позвао грађане да изађу на референдум, 25. октобра, и одлучно кажу НЕ Кристијану Шмиту, несутавном Суду БиХ и Централној изборној комисији БиХ.
"Република Српска је у континуираној борби коју против ње води такозвана међународна заједница, која се лажно представља јер није цела међународна заједница. Ми смо под окупацијом која се види по томе да неки цивил, у овом случају Шмит, неизабран и дошао са стране снагом коју има Немачка и неке друге земље и овде намеће прописе", рекао је Додик на конференцији за новинаре у Бањалуци.
Додик је упоредио Шмита са Адолфом Хитлером, који је био последњи који је доносио законе као појединац, истакавши да није случајно што су обојица Немци.
"Шмит покушава да казни Србе, фрустриран због историје у којој нас нису довољно учинили да нестанемо или да нас понизе", истакао је Додик.
Појаснио је да се окупација Републике Српске огледа и у присуству међународних снага у облику Еуфора, који на сваки захтев муслимана из БиХ повећа своје присуство и парадира по Републици Српској, "манифестујући силу и указујући на то да ће покушати и да је употребе".
Поновио је да је БиХ пропала земља и да је Дејтонски споразум срушен до бесмисла.
"Републици Српској из Сарајева намећу да је сепаратистичка структура, али ми смо уговорна страна која може изаћи из уговора. Ако излазимо из уговора онда ћемо се формирати као независна држава и то је очигледно реалност, а и наша жеља", навео је Додик.
Председник Републике Српске је након разговора са младима СНСД, чији је председник, казао да је данашња одлука Централне изборне комисије БиХ о превременим изборима за председника Републике Српске последња подвала политичког Сарајева српском народу.
Поновио је да СНСД на тим изборима неће учествовати и изразио уверење да неће ни странке коалициони партнери.
"СНСД се неће пријавити за изборе и неће учествовати. Избори нису истинска тежња ни захтев Републике Српске. Нико не тражи изборе, и то је наметнуто од политичког Сарајева", рекао је Додик, истакавши да ти избори немају смисла и да ће и народ одбити учешће на њима.
Председник Републике Српске је рекао и да су разоткривени планови Сарајева и муслимана да желе да у Федерацији БиХ организују изборе за председника Републике Српске, тиме што је председник ЦИК-а БиХ Ирена Хаџиабдић након седнице саопштила да је гласање могуће спровести на бирачким местима у ФБиХ, ако Српска бојкотује овај процес.
"Она је била довољно поштена да разоткрије све оно о чему ми говоримо. Они хоће да ФБиХ бира председника Републике Српске!? Нека пробају, па да видимо како ће увести тога из ФБиХ. Не претим силом, али верујем да ће људи изаћи на протесте", рекао је Додик, који је и лидер СНСД.
Он је новинарима након седнице Главног одбора Републичке организације младих СНСД-а рекао да охрабрује ЦИК да организује изборе за председника које ће Република Српска бојкотовати, упитавши како ће се излазити на изборе у Сарајеву, Тузли или Зеници.
Додик истиче да је муслимански план био јасан и онда када су на претходним изборима одлучили да гласове за председника Републике Српске броје у Зетри, Федерацији и Сарајеву, а не у Републици Српској. Тиме су, истакао је, поручили, ако хоћете председника, он мора бити у Сарајеву потврђен.
Политичком Сарајеву је поручио да такву Републику Српску неће гледати, уз поруку да он наставља да обавља дужност као што је то било и до сада.
"Како је то рекла и Народна скупштина Републике Српске, ја немам намеру да се из свега повучем", навео је Додик, ком је након пресуде неуставног Суда БиХ, ЦиК БиХ одузела председнички мандат, а раније данас превремене председничке изборе у Српској расписала за 23. новембар.
Додик рекао је да се одлука о неучествовању ове странке на изборима, које је расписала нелегалана Централна изборна комисија БиХ, заснива на одлуци Народне скупштине Републике Српске и позвао све државне органе да не учествују у организацији тог процеса.
"Пред којом ће Скупштином ће тај неко положити заклетву? Да ли ће дозволити да га уведу окупационе снаге. То је њихов проблем. Гледали смо ситуацију у историји да је код Анте Павелића у НДХ било Срба у Влади, као и генерала који су побили Србе. Увек ће постојати такви", поручио је Додик.