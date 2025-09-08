ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА 550 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА НАБАВКУ МАШИНА И ОПРЕМЕ Председница Покрајинске владе Маја Гојковић уручила уговоре
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић уручила је данас 623 уговора вредна 550 милиона динара пољопривредним газдинствима са територије АП Војводине за суфинансирање набавке машина и опреме у биљној и сточарској производњи.
Данас су закључени уговори са 511 корисника по конкурсу за унапређивање примарне производње биљних култура, а по конкурсу за унапређивање сточарске производње са 112 корисника.
Председница је истакла да је реч о два најзначајнија и најобимнија конкурса у овој години у области пољопривреде, који имају за циљ да додатно подстакну домаће произвођаче хране да обнове своју опрему и тиме унапреде радни процес.
Покрајинска влада је ове године определила укупно 550 милиона динара за бесповратну финансијску подршку пољопривредним газдинствима, од чега је 435 милиона динара намењено за унапређење примарне производње биљних култура, а 115 милиона динара за сточарску производњу.
„Покрајинска влада сваке године издваја све више средстава за сектор пољопривреде и програм подршке за спровођење политике сеоског развоја, унутар чега се и реализују ова два конкурса. За последње две године, буџет за програм подршке за спровођење пољопривредне политике и руралног развоја повећан је за 300 милиона динара и сада износи рекордних 1,3 милијарде“, истакла је председница Гојковић.
Председница је истакла да је у претходних десет година Покрајинска влада издвојила више од 100 милијарди динара за развој пољопривреде, од чега велики део чине управо бесповратне субвенције.
„Наставићемо да радимо и у буџету за 2026. годину на обезбеђивању бољих услова за ваш рад, како по овим конкурсима, тако и за програме субвенцијионисања уређења атарских путева, противградних система, наводњавања и ублажавања последница временских непогода“, изјавила је председница Покрајинске владе.
Додели уговора присуствовао је и заменик покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство Золтан Тот.