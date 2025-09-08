few clouds
ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ СА СПЕЦИЈАЛНИМ ГОСТИМА ИЗ ХОЛИВУДА Вучић са Лолитом Давидовић и Роном Шелтоном у Београду

08.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Instagram buducnostsrbijeav

Председник Србије огласио се на свом Инстаграм профилу поводом доласка гостију из Холивуда:

”Задовољство ми је што сам у Београду угостио холивудску глумицу Лолиту Давидовић и њеног супруга, прослављеног редитеља и сценаристу Рона Шелтона, који у Србији бораве поводом Првог Националног фестивала филма и телевизије на Златибору у организацији редитеља Предрага Гаге Антонијевића.

У пријатној атмосфери, уз кафу и крофне, разговарали смо о њеним коренима и успешној холивудској каријери, о потенцијалима снимања филмова и серија у Србији, сарадњи са нашим ауторима, повезивању са дијаспором кроз филм и новим пројектима који Србију све снажније позиционирају на мапи светске кинематографије.

Захвалност дугујем Гаги Антонијевићу на визији и енергији, јер овакви фестивали промовишу нашу земљу и отварају нова врата међународној сарадњи. Држава ће наставити да подржава културу и филмску индустрију како бисмо Србију учинили поузданим домом великих прича и сусрета који инспиришу.

Председник Републике Србије Александар Вучић угостио је данас у Београду холивудску глумицу Лолиту Давидовић и њеног супруга, редитеља и сценаристу Рона Шелтона, који бораве у Србији поводом Првог Националног фестивала филма и телевизије”, истакао је председник Вучић.

Александар Вучић
