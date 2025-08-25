ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ И АМБАСАДОР КИНЕ РАЗГОВАРАЛИ О БУДУЋЕМ САСТАНКУ ДВА ЗВАНИЧНИКА : "Односи двеју држава пример искреног пријатељства"
Председник Александар Вучић састао се са амбасадором НР Кине Ли Мингом о будућој сарадњи две државе, али и о предстојећем сусрету српском председника са Си Ђинпингом.
-Одличан састанак са амбасадором Народне Републике Кине. У срдачном и пријатељском разговору размотрили смо детаље и приоритете агенде мог предстојећег сусрета са председником Си Ђинпингом, као и друге теме од узајамног интереса.
Посебно сам нагласио да Србија и Кина настављају да развијају сарадњу у области инфраструктуре, енергетике и трговине, али и да се снажно ослањамо једна на другу када је реч о очувању мира, стабилности и међусобне подршке на међународном плану.
Поновио сам захвалност на доследној подршци Кине и истакао да су односи двеју држава пример искреног пријатељства и поверења, на којима ће се и убудуће градити заједнички пројекти од користи за оба народа- стоји на Инстаграму председника.