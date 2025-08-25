clear sky
22°C
25.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ И АМБАСАДОР КИНЕ РАЗГОВАРАЛИ О БУДУЋЕМ САСТАНКУ ДВА ЗВАНИЧНИКА : "Односи двеју држава пример искреног пријатељства"

25.08.2025. 12:02 12:07
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Александар Вучић
Фото: Screenshot Instagram buducnostsrbijeav

Председник Александар Вучић састао се са амбасадором НР Кине Ли Мингом о будућој сарадњи две државе, али и о предстојећем сусрету српском председника са Си Ђинпингом.

-Одличан састанак са амбасадором Народне Републике Кине. У срдачном и пријатељском разговору размотрили смо детаље и приоритете агенде мог предстојећег сусрета са председником Си Ђинпингом, као и друге теме од узајамног интереса.

Посебно сам нагласио да Србија и Кина настављају да развијају сарадњу у области инфраструктуре, енергетике и трговине, али и да се снажно ослањамо једна на другу када је реч о очувању мира, стабилности и међусобне подршке на међународном плану.

Поновио сам захвалност на доследној подршци Кине и истакао да су односи двеју држава пример искреног пријатељства и поверења, на којима ће се и убудуће градити заједнички пројекти од користи за оба народа- стоји на Инстаграму председника.

Александар Вучић кина амбасадор
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај