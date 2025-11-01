ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ЋЕ ПРИСУСТВОВАТИ ПАРАСТОСУ У ХРАМУ СВЕТОГ САВЕ У 11 часова молитва за настрадале у Новом Саду
Председник Србије Александар Вучић обратио се синоћ јавности поводом годишњице трагедије на новосадској железничкој станици, када је пре годину дана погинуло 16 особа.
Председник Александар Вучић јуче се обратио јавности поводом годишњице пада надстрешнице на железничкој станици у Новом Саду, у којој је живот изгубило 16 људи.
- Драги грађани Србије, пре годину дана наша земља је доживела ужасну трагедију. 16 живота је изгубљено услед пада надстрешнице на железничкој станици у Новом Саду: Сара, Валентина, Ђорђе, Милица, Немања, Анђела, Милош, Стефан, Сања, Горанка, Вукашин, Милева, Ђуро, Васко, Ања, Вукашин. Свако од њих, један живот. Свако од њих, члан породице, члан заједнице нашег друштва и наше државе, која је од тада узбуркана и уздрмана. 16 невиних душа које ништа нису згрешиле, које су се, не слутећи шта ће се догодити тог дана у петак, живећи своје животе најбоље што су могли, нашле под надстрешницом железничке станице у Новом Саду."
Вучић је истакао да ће отићи у цркву да се помоли Богу и запали свећу за свакога од њих, позивајући грађане да учине исто.
- Позивам и људе да исто то учине, а знам да многи од вас то и хоће. Знам и разумем да у тренуцима туге неки људи утеху траже у окупљањима, на улицама, трговима, другим местима. Свако то обележава и свако тугује онако како мисли да је најбоље. Све док се то ради на миран и законит начин, уз поштовање и обзир према другим људима, ја то у потпуности подржавам", истакао је.
Председник је додао да су у протеклих годину дана многи, укључујући и њега, правили грешке.
- Шок услед тог догађаја проузроковао је то да су многи људи показали нечувени бес, да су клеветали, кршили правила, проводили насиље над другима и туђом имовином, покушавали да униште нит нашег друштва и основне вредности које нас као народ повезују. Као што су неки показали бес, у неким тренуцима сам и сам рекао неке ствари због којих ми је жао што сам их изговорио, како у студентима, тако и демонстрантима и другим људима са којима се нисам слагао", рекао је и додао:
Вучић се извинио због грешака и поручио да свако треба да се осврне на оно што је рекао или урадио.
- Знам да ја хоћу. И у том освртању да размисли да ли је ишта могло да се уради другачије, на мирнији начин и уз поштовање других. Сва та мржња која кључа у нашем друштву не доноси ништа добро, води само до још веће деструкције. У огољеном бесу не успевамо да видимо да поништавамо способност да живимо заједно, у једној држави за коју сам сигуран да је сви волимо - закључио је Вучић у свом јучерашњем обраћању грађанима.