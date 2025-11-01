scattered clouds
КОМШИЈЕ НАЈАВЉУЈУ “СЕЧУ” У НАРЕДНОЈ ГОДИНИ Румунија смањује број страних радника

01.11.2025. 13:50 14:04
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Freeimages

Румунска влада одлучила је да ће у наредној години издати максимално 90.000 дозвола за стране раднике, што је за 10.000 мање него 2025, преносе данас локални медији.

Послодавци су захтевали да квота за стране раднике у 2026. буде повећана на 150.000, али је министар за рад Петре Флорин Маноле објаснио да предстоји талас отпуштања, као и да су радна места потребна за незапослене румунске грађане, преноси Диги24.

-Немам ништа против страних радника који плаћају порезе и раде поштено у нашој земљи. С обзиром на то да ће у наредној години, међутим, доћи до одређеног броја отпуштања, сматрам да је, имајући у виду ове социјалне проблеме, адекватно да имамо што више радних места доступних румунским грађанима - указао је министар.

Државни секретар у министарству рада Сипријан Вакару објавио је на Фејсбуку да је Национални савет за социјални дијалог, састављен од представника три партије, на састанку одржаном у среду разматрао и износ минималне зараде, као и да је донето више значајних одлука за запослене и социјални систем.

