ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ О ПОЧЕТКУ ШКОЛЕ Волео бих да све буде у реду, много више је деце која желе да уче него раније У ОКТОБРУ ДОДАТНО ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА ПРОСВЕТАРА
Председник Србије Александар Вучић данас је представио 5 нових мера државе, а одговарајући на питања новинара осврнуо се и на почетак нове школске године.
- Мислим да смо са синдикатима постигли договор и већ се све испунило. И очекује се у октобру додатно повећање, је ли тако? Мислим да је то био изузетан договор који је постигнут у интересу просветних радника. Не видим друге проблеме, али ако ме питате да ли ће бити политике поново, немам појма, рекао је председник Александар Вучић на питање да ли ће нова школска година почети на време.
- Али већ смо на то све огуглали. Ако родитељи и млади људи мисле да је потребно да и даље не уче и да заостају у знању за својим вршњацима у Европи и свету, њихов избор. Колико знам, ни средња школа није обавезна, па по избору, како ко хоће. Ја бих волео, наравно, да све буде у реду и да сви могу да уче, али ћете имати много више деце која желе да уче него што је то био случај раније и много више оних који ће се супротставити насилницима који би их спречавали у томе. У то нема никакве сумње - рекао је Вучић.
- Што се тиче дијалога, ја сам нудио тај дијалог, подсетићу вас први пут, ако се не варам, 11. децембра на конференцији за новинаре, када смо испуњавали, када смо мислили да они стварно имају некакве захтеве, да имају стварне захтеве. Па смо се појавили, па рекли: ево, објавили смо толико и толико документа, па се мучили да нон-стоп радимо, да испуњавамо нешто што сам ја и тада знао да нису стварни захтеви, већ каучук, постављени захтеви, каучук се каже као гума растегљива коју ћете увек рећи -рекао је Вучић.