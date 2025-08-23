ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ПОСЛАО СНАЖНУ ПОРУКУ: Свој живот сам посветио Србији, и док сам жив борићу се против свих који желе да је униште
23.08.2025. 11:19 11:25
Председник Србије Александар Вучић огласио се на Инстаграм налогу avucic.
- Свој живот сам посветио Србији, и док сам жив борићу се против свих који желе да је униште - пише у објави председника Вучића.
Подсећамо, председник Вучић позвао је јуче све представнике студентско-блокадерског покрета на дебату која би се одржала јавно, пред свим камерама.