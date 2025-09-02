ПРИСУСТВУЈЕ И ВУЧИЋ У Пекингу се сутра одржава највећа војна парада
На Тргу Тјенанмен у Пекингу, сутра се одржава војна парада, којом се обележава 80. годишњица од победе у Другом светском рату.
Парада ће почети у среду у девет сати ујутру по локалном, односно у 03 сата ујутру по средњоевропском времену.
Предвиђено је да парада траје 70 минута, и у њој ће, како је најављено, учествовати више од 10.000 војника.
Биће представљено 45 војних контингената и најсавременија војна техника, од дронова и хиперсоничног оружја до роботизованих система, а велики део наоружања и опреме на паради се први пут приказује јавности.
Војска це марширати у кораку са председником Народне Републике Кине Си Ђинпингом, који ће одржати говор на догађају.
Војној паради ће присуствовати 26 светских лидера, међу којима је и председник Србије Александар Вучић.
Осим Вучића, паради присуствују и председник Руске Федерације Владимир Путин, председник Северне Кореје КиМ Џонг Ун, што је први пут да севернокорејски лидер присуствује кинеској војној паради у последњих 66 година.
Најављено је и присуство словачког премијера Роберта Фица, председника Ирана Масуда Пезешкијана, председника Белорусије Александра Лукашенка, затим председник Узбекистана, премијера Пакистана и многих других.
Након параде, председник Кине организоваће свечани ручак за званичнике.
У програму српске делегације, предвиђен је и састанак са председником Си Ђинпингом, а очекује се да разговори буду посвећени унапређењу сарадње у области трговине, инфраструктуре, технологије, војне сарадње и билатералних односа.
У делегацији са председником Вучићем су и министарка унутрашње и спољне трговине Јагода Лазаревић, министар без портфеља за међународну економску сарадњу и друштвени положај цркве у земљи и иностранству Ненад Поповић и помоћник министра одбране за материјалне ресурсе Ненад Милорадовић и предсеник Националног савета за координацију са Руском Федерацијом и НР Кином Томислав Николић.
Због сутрашње параде, безбедносне мере широм Пекинга су подигнуте на највиши ниво још од августа, када су почеле припреме за параду.
На Тргу Тјаненмен су постављене трибине са обе стране са логом 1945-2025, а посетиоци ће седети на столицама зелене, црвене и златне боје, које симболизују плодну земљу, жртве народа и мир.
Уочи догађаја, на централним улицама влада посебан режим саобраћаја и приметан је појачан број припадника кинеске полиције, а постављени су бројни билборди поводом 80.годишњице од победе у Другом светском рату.
Школе, фирме и хотели дуж трасе параде биће затворени.
Последњи пут Кина је била домаћин војне параде поводом Дана победе пре 10 година, а то је био и први пут да је Кина организовала велику војну параду у знак сећања на крај рата.