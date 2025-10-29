ПРИВРЕДНИЦИ У ВРАЊУ СЕ ОДАЗВАЛИ ПОЗИВУ ПРЕДСТАВНИКА ВЛАДЕ Десет послодаваца понудило послове бившим радницима "Кентаур Балканс"! Министарка Месаровић: Очекујем да ћемо успешно решити ово питање
Потпредседница Владе Србије и министарка привреде Адријана Месаровић изјавила је после разговора са запосленима у фабрици "Кентаур Балканс", која је без најаве затворила фабрику, да ће држава помоћи радницима да нађу посао у Врању. Затим, одржала је и састанак са представницима локалне привреде.
Након састанка са бившим радницима, министарка и градоначелник су одржали састанак са привредницима који су одазвали позиву да се размотри да преузму део радника.
На састанак који је организован поводом изненадног затварања фабрике Кентаур, одазвало се десет послодаваца из овог региона који су изразили спремност да понуде нова радна места бившим запосленима.
Међу њима су: Кенда Фарбен Балкан, Марковић намештај, Donna Line, Обућа Лотос, Yumco, Топ Софа доо Врање, Порта Фортуна доо, Еуро Спин доо (Ристовац), Мај Плус и Рото Папир.
Како је раније наведено, запослени треба да знају да је држава уз њих и да ће помоћи да нађу посао у Врању.
Представници Министарства привреде и Националне службе за запошљавање апеловали су на компаније да искажу своје потребе за новим радницима, како би се што брже обезбедила нова запослења и ублажиле последице изненадног гашења фабрике.
Циљ састанка, како је истакнуто, јесте да се заједнички пронађу решења и пружи подршка људима који су преко ноћи остали без посла.
"Након разговора са привредницима, види се њихова отвореност, спремност и потреба да ангажују раднике и раднице који су остали без посла. Очекујемо да ћемо у недељама пред нама, захваљујући стабилном привредном амбијенту у Србији и развијеној економској активности у Граду Врању, успешно решити питање запослености свих људи који су остали без посла.