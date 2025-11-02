"РАЗОЧАРАНИ ПОСЛЕ ЈУЧЕРАШЊЕГ ДЕБАКЛА" Вучић о нападу блокадера: Ћациленд им је трн у оку! Важно је да ми покажемо уздржаност
Председник Србије Александар Вучић укључио се у програм ТВ Информер поводом вечерашњег напада блокадера испред Народне скупштине у Београду.
Председник Вучић говори о покушају изазивања хаоса од стране окупљене групе блокадера.
- Много је важно да се истакне каква је њихова намера била. Користили су пиксле, флаше, да нападну људе. Али, није неочекивано, после јучерашњег дебакла у Новом Саду.
- Нервоза и хистерија дођу до изражаја и разуме се нечији туђи утицај. Решили су да нападну симбол слободе и отпора, Пионирски парк или како га сви популарно зовемо "Ћациленд". Баш као у стрипу, постоји једна мали део непокореног народа који никад неће да се преда онима који би земљу да сруше. Никада неће успети зато што такви симболи никад не падају у руке оних који би да руше све што је прогресивно и нормално у земљи. Не могу да трпе демократију и издрже другачије мишљење.
- Вечерас су на седам места нападали просторије СНС-а. Бес, виде да све мање људи разуме њихове методе, разочарани јер је јуче било много мање људи него што су очекивали.
- То изазива њихову нервозу - додао је.
Председник је истакао да је блокадерима "Ћациленд" трн у оку, јер је он како је истакао симбол слободе.
Позвао је све окупљене људе у Пионирском парку, све присталице на стрпљење и мир.
- Ми смо одговорни за будућност ове земље, а да бисмо заиста били одговорни, морамо да разумемо фрустрације и комплексе са којима се неуспешни политичари суочавају и да утичемо њих на разумемо где су грешили. Већинској и пристојној Србији поручујем да остану мирни, да наставе да се боре за своју земљу, не насилним средствима и да ни на који начин не наседају на туђе провокације. Апсолутно ћу одговорити на све оно што се на улицама догађа.
Важно је да ми покажемо уздржаност, додао је.
- Србија је на достојанствен начин се одужила, рекао бих, жртвама на тај језив дан. Остаје нам велик задатак да се правда успостави и да одговорни буду кажњени, а они што хоће да туку, нека сами размисле ко је то организовао. Видео сам да су се студенти разишли, неће да учествују у томе.
- Да се не лажемо, нико није од наших људи пуцао на њих.
- На крају крајева, нека се види да не реагујемо ни на очигледно рушење државног поретка. Само покажите људима да се види ко је кога напао.
- Грађани Србије могу мирно да спавају. Биће још таквих инцидената, али клатно се окренуло.
Истакао је да на сваком месту наилазе на презир и осуду због тога што раде и још једном је позвао народ на мир.
- Они мртви-хладни кажу да су испровоцирани песмама попут Далеко и Видовдан. Ужасне провокације, требало би их похапсити, рекао је иронично.
- Њихове лажи су познате и нико им не верује, важно је да људи који им се супротстављају остану мирни и не наседају на провокације.
Открио је да је један мушкарац у "Ћациленду" погођен тешком пикслом и раскрвављен.
- Људи у "Ћациленду" су веома уздржани. Да хоче да прескоче, ови би побегли преко Панчевачког моста. Није то питање, питање је само да се наши људи уздрже, јер паметнији увек попушта.
Председник се потом укључио и у емисију "Хит твит".
- Ово је негде очекивано. Има везе са одређеним страним структурама. Дебакл смо видели јуче у Новом Саду, многоструко се мање људи скупило него што су очекивали. Уз инострану подршку су успели и на крају нису успели.
- Хистерични су и нервозни после јучерашњег неуспеха. Гађали су људе, запалили шатор, повредили су неколико лица у Пионирском парку, повређен је и полицајац. То је све показатељ страха. Државни органи раде свој посао. Поручујем нашим грађанима да буду мирни и сталожени и да буду сигурни да ће држава да ради свој посао. Слободу и срце слободе једном народу да отмете не можете никада.
- Јесу људи из "Ћациленда" ишли негде некога да нападају, или су њих нападали? Пошто нико нема одговор то ће бити као и обично, као и за звучни топ, Јовањицу, дечака, нападнуту студенткињу у полицијској станици и све друге њихове лажи.
- Ти који организују те нереде су у непосредном контакту са више страних служби. Држава Србија није шака зоби да је позобају ко како хоће нити је банана држава да је уништи било ко. Остаће самостална, независна и успеће да сачува свој корен и то је све што могу да кажем. Људи могу мирно да спавају, ништа ови блокадери силеџије неће моћи да ураде. У политици се побеђује на изборима, не бакљама и пикслама. Позивам све на мир. Само тако ћемо успети да сачувамо стабилност и мир.
- Замислите упуцате човека због различитог политичког мишљења - рекао је о покушају убиства Милана Богдановића испред Народне скупштине.
- Надлежне службе одрадиће свој посао - поручио је на крају председник Србије.
Kurir.rs