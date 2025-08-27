"РЕЗУЛТАТЕ ВУЧЕВИЋА НЕ МОГУ ДА ОСПОРЕ ПА ЛАЖУ И ИЗМИШЉАЈУ" Министарка привреде Месаровић реаговала на скандалозне нападе посланице ССП и опозиционих медија на лидера СНС
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић огласила се поводом скандалозних навода посланице ССП Миле Поповић, које су пренели опозициони медији, да је лидер СНС Милош Вучевић признао да је Марко Кричак претио Николини Синђелић.
-Бедници једни из ССП-а све лажу и изврћу речи председника СНС Милоша Вучевића.
Болесна опседнутост и патолошка мржња усмерена према људима са којима не могу у исту реченицу да их ставим јер их нису достојни, јер никада неће урадити ни проценат онога што су председник Александар Вучић и председник СНС Милош Вучевић урадили за Србију и све њене грађане.
Резултате не могу да оспоре и зато лажу, вређају, изврћу његове речи, измишљају афере и пласирају их у својим блокадерско-тајкунским антисрпским медијима. Да будем јасна, све те лажи и нападе финансира један од главних финансијера фашиста блокадера и њихов страначки шеф Драган Ђилас. Лажни политичар, а стварни и доказани лопов који је украо најмање 619 милиона евра народних пара док је био на разним државним функцијама. Исти тај Ђилас и његова камарила данас поново покушавају да дођу на власт, и то крвавим путем, рушећи, палећи и уништавајући градове и места широм Србије. Хоће поново да се домогне народних пара, поново да пустоши државни и локалне буџете и пуни своје џепове. Па неће моћи!
Најјача брана на том његовом путу су управо наш председник Александар Вучић и председник Српске напреднe странке Милош Вучевић. И зато им сметају. И зато покушавају да дехуманизују њихове породицу и њих, истовремено заједно са повампиреним сепаратистима ударајући на све српско и патриотско: не желе изградњу православног храма у Новом Саду, обележавају куће и људе по Војводини.. Грађани све виде и зато пружају толико снажан отпор оним који желе да униште Србију и да им украду будућност! Стоп лажовима и насилницима! Победиће Србија- поручила је министарка путем Инстаграма.