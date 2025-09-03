БЕЗЛИЧНА ПОЛИТИКА, КО БИ БИО ЊИХОВ ПРЕМИЈЕР?! Вучевићева порука блокадерима: Прихватите дијалог с Вучићем, бирајте термин, теме, идите у емисију па му реците да је најнепопуларнији
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић изјавио је гостујући на Хепи телевизији да је велика ствар што су школе почеле на време да раде и што су ђаци у својим клупама.
-Велика је ствар за Србију што су школе кренуле да раде, што су се ђаци вратили у школе. Добра је ствар, професори и наставници су за катедрама. Разумите, прихватите дијалог са Вучићем. Бирајте термин, бирајте теме. Идите у емисију па му реците да је најнепопуларнији. Они имају јединствену прилику, имају пенал. Они су безлична политика. Ко би био њихов премијер, ко води државу? Они нису политичари, али би да се баве политиком. Ти који презиру политику би да доносе политичке одлуке. Треба да буду поносни на осам пошто, нисам циничан. Мене забрињава што је осам посто грађана Србије спремно да подржи политику, а ништа не знате о њима. Не потцењујем њихов резултат - рекао је Вучевић и подсетио да је од 1. октобра најављено повећање плата за просветне раднике.
Вучевић је позвао у недељу, на 120 места, у 18.30, на мирну шетњу.
-Ми само желимо да кажемо вратите нам нормалан живот - навео је Вучевић.