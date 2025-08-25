САМО ЗАЈЕДНИШТВОМ МОЖЕМО ОДБРАНИТИ ОНО ШТО ЈЕ НАЈВАЖНИЈЕ Месаровић: Љубав према отаџбини је јача од сваког зла НЕ ОДУСТАЈЕМО ОД БОРБЕ ЗА СРБИЈУ

clear sky
25.08.2025. 22:39 22:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
адријана
Фото: принтскрин инстаграм/ mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић изјавила је да су грађани Србије у претходних девет месеци показали снагу, одлучност и спремност да одбране своју отаџбину.

Месаровић, која је и вечерас присуствовала окупљању испред Народне скупштине, истакла је да док су блокадери насилници покушавали да направе хаос и униште оно што је заједно грађено, народ је остао достојанствен и уједињен у одбрани пристојне Србије.

-Показали смо да у временима највећих изазова можемо бити једно, да само заједништвом можемо одбранити оно што нам је најважније – мир, просперитет и будућност Србије. Истина, поштење и марљив рад су непобедиви, а љубав према отаџбини јача је од сваког зла - рекла је Месаровић.

Месаровић је поручила да неће одустати од борбе за Србију, за бољи живот свих грађана и сигурну будућност.

-У томе нас води визија председника Александра Вучића и политика Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем. То је наша обавеза за генерације које долазе - навела је Месаровић. 

 

 

адријана месаровић
Вести Политика
