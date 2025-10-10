САНКЦИЈЕ СУ КАТАСТРОФАЛНЕ, СРБИЈА КОЛАТЕРАЛНА ШТЕТА Бивши амерички амбасадор Монтгомери: „Желео бих да Путин прода НИС Србији“
Санкције, Куртијеве провокације и повлачење амбасадорске кандидатуре – Монгомери открива позадину
Бивши амбасадор Сједињених Америчких Држава, Вилијам Монтгомери, оценио је да Србија трпи последице због санкција које су уведене руским компанијама, а да албански премијер привремених институција на Косову, Албин Курти, наставља са провокацијама усмереним на разједињавање региона.
Монтгомери је такође прокоментарисао и повлачење кандидатуре Марка Бpновића за амбасадора САД у Србији, наводећи да је „исцрсло нешто из његове биографије и каријере“.
За телевизију K1 он је рекао да је Куртијев највиши циљ етничко чишћење Срба са Косова и Метохије и да премијер наводно провоцира ситуације које би могле да изазову војни одговор Београда. Монтгомери истиче да је Курти очекивао подршку САД, али да се оне још увек уздржавају од директне интервенције.
„Један од разлога због којих сам незадовољан је што нисмо успели да заштитимо косовске Србе и што је Курти игнорисао обећања из Брисела о формирању Заједнице српских општина, која је требала да ојача везе са Београдом“, рекао је Монтгомери.
Он је додао да би САД могле да предузму оштрије мере против Куртија, укључујући санкције или обуставу програма помоћи.
Монгомери је такође говорио о могућој улози Доналда Трампа у региону. „Са правим приступом, он може да игра велику улогу. Трамп има још 3,5 године мандата, и рано је да се одлучи о свему, али постоји прилика за позитивне промене у региону“, истакао је он.
Коментаришући повлачење кандидатуре Марка Бpновића за амбасадора, Монтгомери је навео да је у питању необична ситуација и да је „исцрсло нешто из биографије и каријере кандидата“. Према његовим речима, Трамп не слуша дубоку државу и у потрази је за неким ко ће бити посвећен добробити Србије.
Бивши дипломата је подсетио и на историјске договоре о Косову, укључујући планове за решење подељеног статуса КиМ у време Хашима Тачија, али је нагласио да је Запад, укључујући Немачку, блокирао одређене договоре. Такође је критиковао начине на који су спроведени Дејтонски и Кумановски споразуми и нагласио да је резолуција 1244 остала непотпуно реализована.
„Санкције су катастрофалне јер Србија постаје колатерална штета. Ово је конфликт између САД и Русије, и иако су санкције лако уведене, веома их је тешко укинути. Желео бих да руски председник Путин схвати ситуацију и прода Србији НИС по прихватљивој цени, што би решило проблем“, рекао је Монтгомери.