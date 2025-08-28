scattered clouds
"ШИРЕ СТРАХ И МРЖЊУ" Министарка Месаровић о синоћном насиљу испред Филозофског факултета у Новом Саду: Пала је у воду још једна лаж блокадера-насилника

28.08.2025. 10:14 10:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
адријана
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић реаговала је на синоћне насиље и оштро га осудила, додајући да народ Србије види истину.

-Блокадери-насилници који скоро десет месеци малтретирају грађане Србије, блокирају живот, пале и уништавају наше страначке просторије и покушавају да униште институције и дестабилизују Србију, синоћ су испред Филозофског факултета у Новом Саду опет правили хаос и јуришали на припаднике полиције. Пала је у воду још једна њихова лаж коју пласирају преко својих антисрпских блокадерско-тајкунских медија, о наводној полицијској бруталности. Цела Србија је могла да види да су управо они ти који нападају полицију, да лажу и изврћу чињенице како би замаскирали насиље које сами спроводе, јер то је њихова једина политика и једина идеологија. Они шире страх, мржњу и насиље, покушавајући да прикрију своју немоћ и политичку безидејност. Њихов једини циљ је да зауставе напредак Србије, да униште оно што смо трудом и радом изградили за наш народ и да нас врате у време хаоса и безнађа. Али народ Србије види истину – види ко гради, а ко руши, ко се бори за бољу будућност и ко покушава да је украде- написала је Месаровић на свом Инстаграму.

Она је навела да ће Србија наставити да иде путем развоја, стабилности и мира, без обзира на све њихове лажи и насиље. 

-Они могу да урлају и нападају, али не могу да победе снагу истине, рада и јединства нашег народа. Зато ћемо и даље истрајно стајати уз политику нашег председника Александра Вучића и председника СНС Милоша Вучевића, који својим делима свакодневно доказују да се боре за Србију, за њене грађане и за нашу будућност. Стоп насиљу! Победиће Србија- поручила је путем друштвене мреже.

адријана месаровић филозофски факултет нови сад
Вести Политика
