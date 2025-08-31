overcast clouds
22°C
31.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ШИРОМ СРБИЈЕ окупљања грађана против блокада, развијени транспаренти „ЖЕЛИМ ДА УЧИМ“, „ЖЕЛИМ ДА РАДИМ“ (ФОТО)

31.08.2025. 18:25 18:36
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Novi Sad
Фото: Tanjug, STR

БЕОГРАД: Широм Србије почела су окупљања грађана који се противе блокадама, а овога пута грађани се окупљају и у великим градовима - Београду, Новом Саду, Крагујевцу. Грађани су се окупили и у Руми, Бачкој Паланци, Врњачкој Бањи, Пироту, Малом Зворнику, Владимирцима, Трговишту, Убу, Аранђеловцу, Зрењанину, Пожеги, Лозници, Краљеву, Старој Пазови, Инђији, Бору, Зајечару, Бујановцу, Белој Паланци, Шиду, Мерошини, Обреновцу, а након окупљања планиране су мирне шетње.

Окупљени носе заставе Србије и балоне у бојама српске заставе, на којима је исписано "Не дамо Србију, "Грађани против блокада", "Хоћу да учим", као и бројне транспаренте, између осталих, "Не дамо Србију", "Хоћу мој живот назад", "Хоћу мирно да живим". На скуповима се пуштају патриотске песме. 

У Новом Саду велики број грађана се окупио у Ветернику, одакле су кренули у шетњу ка Футогу. Они носе заставе Србије, мајице на којима пише "Србија", "Нови Сад против блокада" и мајице у бојама српске тробојке, као и транспаренте "Желим да радим", "Желим да учим", "Желим да се крећем" и "Ветерник против блокада". 

Дугачка колона формирала се од кружног тока у Ветернику дуж улице Иве Лоле Рибара у правцу Футога. На челу колоне развијен је транспарент „Нови Сад против блокада“ и још један ка средини „Нови Сад тиха већина“.

Окупљени наводе да желе повратак нормалном животу и истичу да им је доста блокада, да желе да се деца врате у школе, студенти на факултете и да имају мир и стабилност. 

Protest
Фото: Tanjug, STR

У Београду се велики број грађана окупио у Земуну, на Магистарском тргу, а наводе да су дошли да на миран и достојанствен начин покажу да су против блокада. Након окупљања планирана је шетња ка Земунском кеју.Организатор скупова је Центар за друштвену стабилност, који је позвао грађане да се у 18.30 окупе у својим местима и учествују у мирним шетњама против блокада, наводећи да ће окупљања бити одржана у 100 места. Сва окупљања су пријављена.

Алекса Грубешић из Центра за друштвену стабилност изјавио је раније данас да је циљ да се пошаље слика људи који желе нормалан живот у Србији и све супротно од онога што је виђено на улицама градова Србије током демонстрација протеклих месеци.

Protest
Фото: Tanjug, STR

"Да деца иду нормално у школу, да студенти иду на факултете и, што је најважније, да имамо стабилност у држави", истакао је Грубешић.

Окупљања грађана против блокада одржана су и 20. августа у 49 места, када је, према процени полиције, учествовало око 33.000 људи, као и 23. августа, када се на скуповима у 71 општини и граду окупило око 70.000 људи. Сви скупови су били пријављени и на њима није забележен ни један инцидент.

грађани грађани Србије блокаде блокаде путева
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај