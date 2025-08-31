ШИРОМ СРБИЈЕ окупљања грађана против блокада, развијени транспаренти „ЖЕЛИМ ДА УЧИМ“, „ЖЕЛИМ ДА РАДИМ“ (ФОТО)
БЕОГРАД: Широм Србије почела су окупљања грађана који се противе блокадама, а овога пута грађани се окупљају и у великим градовима - Београду, Новом Саду, Крагујевцу. Грађани су се окупили и у Руми, Бачкој Паланци, Врњачкој Бањи, Пироту, Малом Зворнику, Владимирцима, Трговишту, Убу, Аранђеловцу, Зрењанину, Пожеги, Лозници, Краљеву, Старој Пазови, Инђији, Бору, Зајечару, Бујановцу, Белој Паланци, Шиду, Мерошини, Обреновцу, а након окупљања планиране су мирне шетње.
Окупљени носе заставе Србије и балоне у бојама српске заставе, на којима је исписано "Не дамо Србију, "Грађани против блокада", "Хоћу да учим", као и бројне транспаренте, између осталих, "Не дамо Србију", "Хоћу мој живот назад", "Хоћу мирно да живим". На скуповима се пуштају патриотске песме.
У Новом Саду велики број грађана се окупио у Ветернику, одакле су кренули у шетњу ка Футогу. Они носе заставе Србије, мајице на којима пише "Србија", "Нови Сад против блокада" и мајице у бојама српске тробојке, као и транспаренте "Желим да радим", "Желим да учим", "Желим да се крећем" и "Ветерник против блокада".
Дугачка колона формирала се од кружног тока у Ветернику дуж улице Иве Лоле Рибара у правцу Футога. На челу колоне развијен је транспарент „Нови Сад против блокада“ и још један ка средини „Нови Сад тиха већина“.
Окупљени наводе да желе повратак нормалном животу и истичу да им је доста блокада, да желе да се деца врате у школе, студенти на факултете и да имају мир и стабилност.
У Београду се велики број грађана окупио у Земуну, на Магистарском тргу, а наводе да су дошли да на миран и достојанствен начин покажу да су против блокада. Након окупљања планирана је шетња ка Земунском кеју.Организатор скупова је Центар за друштвену стабилност, који је позвао грађане да се у 18.30 окупе у својим местима и учествују у мирним шетњама против блокада, наводећи да ће окупљања бити одржана у 100 места. Сва окупљања су пријављена.
Алекса Грубешић из Центра за друштвену стабилност изјавио је раније данас да је циљ да се пошаље слика људи који желе нормалан живот у Србији и све супротно од онога што је виђено на улицама градова Србије током демонстрација протеклих месеци.
"Да деца иду нормално у школу, да студенти иду на факултете и, што је најважније, да имамо стабилност у држави", истакао је Грубешић.
Окупљања грађана против блокада одржана су и 20. августа у 49 места, када је, према процени полиције, учествовало око 33.000 људи, као и 23. августа, када се на скуповима у 71 општини и граду окупило око 70.000 људи. Сви скупови су били пријављени и на њима није забележен ни један инцидент.