СКУПОВИ ПРОТИВ БЛОКАДА У 120 ГРАДОВА И ОПШТИНА Грађани Србије шаљу поруку да желе да се врате нормалном животу
Грађани који су против блокада окупиће се данас у 120 градова широм Србије у 18.30 часова, како би на миран начин показали да желе да се врате нормалном животу који блокадери онемогућавају већ десет месеци.
Председник Србије Александар Вучић најавио је бити са грађанима на породичном скупу који организују грађани против блокада широм Србије.
-Ја ћу да учествујем сутра. И ту неће бити полиције. И неће их нико напасти, нападају само оне који трпе батине. Полицију нападају зато што знају да су наши чувари реда трпељиви. Никада не нападају када су малобројни, већ само када их има много више- навео је јуче Вучић.
Ове мирне шетње, како је рекао лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић су одговор грађана Србије на све оно што се дешавало претходних месеци.
-То нам улива наду у спасење државе. Људи су само рекли да се боре против блокада, да хоће да се врате у сигурност и стабилност. Људи хоће да виде да држава нормално функционише, да буде оно што треба да буде. Ми само желимо да кажемо вратите нам нормалан живот - навео је Вучевић и изразио наду да ће се грађани окупити у што већем броју.