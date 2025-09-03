ЛИДЕР СНС ВУЧЕВИЋ ПОЗВАО ГРАЂАНЕ 120 МЕСТА У СРБИЈИ НА МИРАН СКУП У НЕДЕЉУ ОД 18.30 Послао јасну поруку: "Ми само желимо да кажемо вратите нам нормалан живот"
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић подсетио је, гостујући на Хепи телевизији, да се последњег викенда у мирним шетњама против блокада у 100 места широм Србије окупило 105.000 људи и позвао грађане да и у недељу покажу да желе да се врате нормалном животу.
-То није питање СНС. То је одговор грађана Србије на све оно што се дешавало. То нам улива наду у спасење државе. У једном дану је преко 100.000 људи шетало, без иједног инцидента. Људи су само рекли да се боре против блокада, да хоће да се врате у сигурност и стабилност. Људи хоће да виде да држава нормално функционише, да буде оно што треба да буде. Верујем да ћемо у недељу, 7. септембра имати још већи скуп у 120 места - рекао је Вучевић.
Вучевић је позвао све грађане у мирну шетњу против блокада у недељу, у 18.30 часова
-Ми само желимо да кажемо вратите нам нормалан живот - навео је Вучевић.