clear sky
25°C
03.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1689
usd
100.1872
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛИДЕР СНС ВУЧЕВИЋ ПОЗВАО ГРАЂАНЕ 120 МЕСТА У СРБИЈИ НА МИРАН СКУП У НЕДЕЉУ ОД 18.30 Послао јасну поруку: "Ми само желимо да кажемо вратите нам нормалан живот"

03.09.2025. 09:32 10:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
милош
Фото: принтскрин инстаграм/ milosvucevic

Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић подсетио је, гостујући на Хепи телевизији, да се последњег викенда у мирним шетњама против блокада у 100 места широм Србије окупило 105.000 људи и позвао грађане да и у недељу покажу да желе да се врате нормалном животу.

-То није питање СНС. То је одговор грађана Србије на све оно што се дешавало. То нам улива наду у спасење државе. У једном дану је преко 100.000 људи шетало, без иједног инцидента. Људи су само рекли да се боре против блокада, да хоће да се врате у сигурност и стабилност. Људи хоће да виде да држава нормално функционише, да буде оно што треба да буде. Верујем да ћемо у недељу, 7. септембра имати још већи скуп у 120 места - рекао је Вучевић.

Вучевић је позвао све грађане у мирну шетњу против блокада у недељу, у 18.30 часова

-Ми само желимо да кажемо вратите нам нормалан живот - навео је Вучевић.

Милош Вучевић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БЕЗЛИЧНА ПОЛИТИКА, КО БИ БИО ЊИХОВ ПРЕМИЈЕР?! Вучевићева порука блокадерима: Прихватите дијалог с Вучићем, бирајте термин, теме, идите у емисију па му реците да је најнепопуларнији
милош

БЕЗЛИЧНА ПОЛИТИКА, КО БИ БИО ЊИХОВ ПРЕМИЈЕР?! Вучевићева порука блокадерима: Прихватите дијалог с Вучићем, бирајте термин, теме, идите у емисију па му реците да је најнепопуларнији

03.09.2025. 09:06 09:30
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОВО НИЈЕ РАТ ПРОТИВ ТРГОВАЦА, ВЕЋ ФЕР ПРАВИЛА! Лидер СНС Вучевић о смањењу маржи: Поносан сам на председника и Владу што су храбро ушли у ово, потрошачка корпа јефтинија за 20 одсто!
мв

ОВО НИЈЕ РАТ ПРОТИВ ТРГОВАЦА, ВЕЋ ФЕР ПРАВИЛА! Лидер СНС Вучевић о смањењу маржи: Поносан сам на председника и Владу што су храбро ушли у ово, потрошачка корпа јефтинија за 20 одсто!

03.09.2025. 08:50 09:07
Волим
0
Коментар
0
Сачувај