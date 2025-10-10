overcast clouds
СОМБОР ДОМАЋИН САСТАНКА Влада Србије и Покрајинска влада одржале заједничку седницу; Мали: Овакви сусрети важни

10.10.2025. 14:27 14:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Дневник/С. Шушњевић
Фото: Дневник/С. Шушњевић

СОМБОР: Влада Србије и Покрајинска влада одржале су данас заједничку седницу у Сомбору, а министар финансија Синиша Мали је изјавио да добро функционисање система јавних финансија подразумева интензивну комуникацију са свим републичким и покрајинским институцијама и да су такви сусрети од великог значаја.

Мали је разговарао са покрајинском секретарком за финансије Александром Радак о стабилности јавних финансија, буџету покрајине, буџету локалних самоуправа на територији Војводине, инвестиционим пројектима које Република финансира на територији АП, као и о изазовима који су пред нама у наредном периоду.

Дневник/С. Шушњевић
Фото: Дневник/С. Шушњевић

''Сви смо на истом задатку, изазови се превазилазе брже када смо сви подједнако посвећени својим циљевима. Србија иде напред'', објавио је Мали на инстаграму.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Заједничка седница две владе одржана је у згради Жупаније.

