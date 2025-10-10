СОМБОР ДОМАЋИН САСТАНКА Влада Србије и Покрајинска влада одржале заједничку седницу; Мали: Овакви сусрети важни
СОМБОР: Влада Србије и Покрајинска влада одржале су данас заједничку седницу у Сомбору, а министар финансија Синиша Мали је изјавио да добро функционисање система јавних финансија подразумева интензивну комуникацију са свим републичким и покрајинским институцијама и да су такви сусрети од великог значаја.
Мали је разговарао са покрајинском секретарком за финансије Александром Радак о стабилности јавних финансија, буџету покрајине, буџету локалних самоуправа на територији Војводине, инвестиционим пројектима које Република финансира на територији АП, као и о изазовима који су пред нама у наредном периоду.
''Сви смо на истом задатку, изазови се превазилазе брже када смо сви подједнако посвећени својим циљевима. Србија иде напред'', објавио је Мали на инстаграму.
Заједничка седница две владе одржана је у згради Жупаније.