СПОРНО ИМ ИМЕ МИЛАН Изборни панел у Приштини одбио жалбу Самоопредељења против Српске листе
ПРИШТИНА: Изборни панел за жалбе и представке у Приштини одбио је као неосновану жалбу Покрета Самоопредељење против Српске листе због транспарента "Сви за брата Милана" на предизборном скупу те странке у северном делу Косовске Митровице.
У одлуци изборног панела је наведено да Самоопредељење у жалби није пружило јасне и убедљиве доказе да слоган алудира на Милана Радоичића, већ се "помиње само име 'Милан', што је име кандидата за градоначелника Северне Митровице, Милана Радојевића", преноси Коха.
Самоопредељење је 15. септембра изборном панелу за жалбе и представке поднело жалбу против Српске листе због слогана "Сви за брата Милана" на предизборном скупу у северном делу Косовске Митровице, тврдећи да се тиме "пружа подршка Милану Радоичићу, велича тероризам и подстиче политичка и етничка мржња".
Српска листа је у одговору на жалбу истакла да се порука "Сви за брата Милана" односи на Милана Радојевића, некадашњег градоначелника Северне Митровице и кандидата те странке за нови мандат.
Потпредседник Српске листе Игор Симић изјавио је раније да се зна коме је порука "Сви за брата Милана" намењена и додао да је кандидат за градоначелника Северне Митровице Милан Радојевић, како је истакао, частан Србин који ће бранити интересе српског народа.