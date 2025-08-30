„СПРЕМАН САМ“: Изјава Џеј Ди Венса подигла олују, РАСТЕ ЗАБРИНУТОСТ ЗА ЗДРАВЉЕ ДОНАЛДА ТРАМПА; ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ ГОРЕ С МРАЧНИМ ОБЈАВАМА
мерички потпредседник Џеј Ди Венс изазвао је праву буру на друштвеним мрежама након што је изјавио да је спреман да преузме дужност председника ако Доналда Трампа задеси нека „страшна трагедија“.
У интервјуу за USA Today 27. августа, Венс је нагласио да је 79-годишњи председник у одличној форми, са „невероватном енергијом“, иако је признао да је његова изјава покренула лавину спекулација о Трамповом здрављу.
Венс је рекао: „Ако се, не дај Боже, догоди страшна трагедија, не могу да замислим бољу обуку на радном месту од оне коју сам стекао у последњих 200 дана.“
Додао је и да је Трамп „последњи који одлази на спавање, последњи који води телефонске позиве ноћу, а уједно и први који ујутру устаје и обавља званичне разговоре“.
Реакција Беле куће и медицински детаљи
Бела кућа је прошлог месеца потврдила да је Трампу дијагностикована хронична венска инсуфицијенција, проблем са циркулацијом који доводи до отицања око зглобова. Поред тога, видљиве модрице на његовој десној руци, које су најчешће прикриване шминком, објашњене су као „мања иритација меког ткива услед честог руковања и узимања аспирина“.
Портпаролка Беле куће Каролин Левит изјавила је да су сви тестови искључили озбиљније проблеме, попут крвних угрушака, срчане инсуфицијенције или системских болести. Међутим, фотографије на којима се виде модрице подстакле су нови талас шпекулација.
Вирални тренд: „Трамп је мртав“
Венсова изјава о „спремности“ покренула је на мрежи X (бивши Твитер) праву лавину коментара и ширење хештега #TrumpIsDead („Трамп је мртав“). У тренутку писања текста, било је више од 87.000 објава, а број наставља да расте из сата у сат.
Спекулације су подгрејале и Трампове повремене одсутности са јавних догађаја, као и фотографије модрица на руци, због чега многи корисници интернета отворено доводе у питање званичне извештаје Беле куће о његовом здрављу.
Додатно, популарна културна сцена допринела је конфузији — на недавном Комик-кону, један од сценариста серије Симпсонови у шали је изјавио да ће „серија трајати све док ‘знате ко’ не умре“, алудирајући на Трампа, што је изазвало нови талас реакција.
Стање данас
Упркос лавини спекулација, из Беле куће поручују да је Доналд Трамп у стабилном стању и да наставља редовне председничке активности. Џеј Ди Венс је касније ублажио своју изјаву, тврдећи да је само желео да нагласи „да је спреман на све сценарије“, али није намеравао да сугерише било какве проблеме са здрављем председника.