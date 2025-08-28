СРБИЈА ГРАДИ СТАБИЛНО ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ Месаровић се састала са представницима компаније Al Rawafed
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић одржала је конструктиван састанак у са Александром Каталдом извршним директором компаније ,,Al Rawafed International Investment” и Страхињом Марjановићем директором ,,Al Rawafed Србија”.
-Разговарали смо о новим потенцијалним улагањима, новим стратегијама и кључним пројектима које могу унапредити пољопривредну производњу, агро инфраструктуру и прерађивачку индустрију - рекла је Месаровић.
Србија, под вођством председника Александра Вучића, Владом Републике Србије и уз снажну подршку председника СНС Милоша Вучевића, како је истакла Месаровић, наставља да гради стабилно пословно окружење и партнерства која отварају нова радна места, подстичу извоз, јачају индустријске капацитете и убрзавају привредни развој наше земље.