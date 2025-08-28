clear sky
35°C
28.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1757
usd
100.6578
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СРБИЈА ГРАДИ СТАБИЛНО ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ Месаровић се састала са представницима компаније Al Rawafed

28.08.2025. 17:01 17:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
адријана
Фото: принтскрин инстаграм/ mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић одржала је конструктиван састанак у са Александром Каталдом извршним директором компаније ,,Al Rawafed International Investment” и Страхињом Марjановићем директором ,,Al Rawafed Србија”.

-Разговарали смо о новим потенцијалним улагањима, новим стратегијама и кључним пројектима које могу унапредити пољопривредну производњу, агро инфраструктуру и прерађивачку индустрију - рекла је Месаровић.

Србија, под вођством председника Александра Вучића, Владом Републике Србије и уз снажну подршку председника СНС Милоша Вучевића, како је истакла Месаровић, наставља да гради стабилно пословно окружење и партнерства која отварају нова радна места, подстичу извоз, јачају индустријске капацитете и убрзавају привредни развој наше земље.

 

адријана месаровић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај