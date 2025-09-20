"СРБИЈА И СРПСКА НИСУ ДВЕ СТРАНЕ" Министарка Месаровић: Само када заједно напредују, наш народ има сигурну и снажну будућност
20.09.2025. 19:56 20:03
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић присуствовала је у Палати Србија седници Савета за сарадњу Републике Србије и Републике Српске.
-У Палати Србија одржана је седница Савета за сарадњу Републике Србије и Републике Српске која је симбол нашег заједничког пута и свеукупне сарадње.
Србија и Српска нису две стране, ни политички, ни економски. Остајемо посвећени интензивном јачању наших економских веза.
Само када Србија и Српска заједно напредују, наш народ има сигурну и снажну будућност. То је политика председника Александра Вучића, Владе Републике Србије и председника Српске напредне странке Милоша Вучевића – политика снажне и јединствене Србије- поручила је путем Инстаграма министарка.