  Нови Сад
  Бачка Паланка
  Бачка Топола
  Бечеј
  Београд
  Инђија
  Крагујевац
  Лесковац
  Ниш
  Панчево
  Рума
  Сомбор
  Стара Пазова
  Суботица
  Вршац
  Зрењанин
"СРБИЈА И СРПСКА НИСУ ДВЕ СТРАНЕ" Министарка Месаровић: Само када заједно напредују, наш народ има сигурну и снажну будућност

20.09.2025. 19:56 20:03
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Adrijana
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић присуствовала је у Палати Србија седници Савета за сарадњу Републике Србије и Републике Српске.

-У Палати Србија одржана је седница Савета за сарадњу Републике Србије и Републике Српске која је симбол нашег заједничког пута и свеукупне сарадње.

Србија и Српска нису две стране, ни политички, ни економски. Остајемо посвећени интензивном јачању наших економских веза.

Само када Србија и Српска заједно напредују, наш народ има сигурну и снажну будућност. То је политика председника Александра Вучића, Владе Републике Србије и председника Српске напредне странке Милоша Вучевића – политика снажне и јединствене Србије- поручила је путем Инстаграма министарка. 

адријана месаровић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
