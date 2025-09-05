overcast clouds
26°C
05.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1677
usd
100.53
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ШТА ПОДРЖАВАТЕ ТАЧНО КОД ДИНКА?! ДА НАМ УЧИ ДЕЦУ? Лидер СНС о Грухоњићу и његовим истомишљеницима: Најбоље да власт буде из Загреба, то би највише волео

05.09.2025. 09:43 09:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
мв
Фото: Дневник

Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић на Пинк Телевизији говорио је Динку Грухоњићу и његовим истомишљеницима.

-Најбоље да буде власт из Загреба да води Србију, то би највише волео. То је његова позивница. Видео сам позив за фестивал, усташа и месар. Нису најгори ови који су ишли на Томпсона, они верују у НДХ, за њих је Фрањо Туђман највећи. Ово је много горе када имате некога ко је професор на нашем државном универзитету и који стоји на таквим политичким позицијама, и онда че да се врати и предаје студентима. А још је страшније што имате десетине професора који потпишу петицују за подршку Динку Грухоњићу. Шта подржавате тачно код Динка? Да нам учи децу? Катедра журналистике на Филозофском у Новом Саду је најгора у изјавама против ослобођења факултета. Декану скидам капу што је имао храбрости. Показао је професионалност. Динко Грухоњић је најбоље да остане у Шибенику, па да оде и до Задра, Сплита - рекао је Вучевић. 

Милош Вучевић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај