ШТА ПОДРЖАВАТЕ ТАЧНО КОД ДИНКА?! ДА НАМ УЧИ ДЕЦУ? Лидер СНС о Грухоњићу и његовим истомишљеницима: Најбоље да власт буде из Загреба, то би највише волео
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић на Пинк Телевизији говорио је Динку Грухоњићу и његовим истомишљеницима.
-Најбоље да буде власт из Загреба да води Србију, то би највише волео. То је његова позивница. Видео сам позив за фестивал, усташа и месар. Нису најгори ови који су ишли на Томпсона, они верују у НДХ, за њих је Фрањо Туђман највећи. Ово је много горе када имате некога ко је професор на нашем државном универзитету и који стоји на таквим политичким позицијама, и онда че да се врати и предаје студентима. А још је страшније што имате десетине професора који потпишу петицују за подршку Динку Грухоњићу. Шта подржавате тачно код Динка? Да нам учи децу? Катедра журналистике на Филозофском у Новом Саду је најгора у изјавама против ослобођења факултета. Декану скидам капу што је имао храбрости. Показао је професионалност. Динко Грухоњић је најбоље да остане у Шибенику, па да оде и до Задра, Сплита - рекао је Вучевић.