"ТО НИЈЕ КРОВ НАД ГЛАВОМ, ВЕЋ МЕСТО ГДЕ СЕ УЧИ И СТУДИРА" Лидер СНС Вучевић о хаосу који су блокадери оставили за собом на Филозофском: Уништили су зграду!
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић нагласио је да факултет није кров над главом већ место где се учи и студира, коментаришући инциденте и стање које су блокадери оставили за собом у овој институцији.
-Ово је скандал за Филозофски факултет, ушао је декан и затекао свињац. То није кров над главом, то је место где треба да уче, да студирају и да се друже, а не да спавају и окупирају. Још ми је горе хаос који сам видео унутра, тај хаос, неодржавање хигијене и уништавање зграде. Њихове зграде ако хоћете јер ту треба та деца да студирају. Невероватне ствари. И сада ће Бачулов, Погачар и остали пропали политичари сад да избаце декана са свог факултета. Они нису прошли поред тог факултета, немају две прочитане књиге. Шта они имају с Филозофским факултетом?- изјавио је Вучевић за Пинк.