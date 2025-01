ТРАМПОВА НАЈАВА ЗАБРИНУЛА ДАНЦЕ И ЗАБАВИЛА СРПСКЕ ТВИТЕРАШЕ "Куд год да кренем, на Гренланд се враћам поново"

Направљена је паралела са косовским питањем и шале су се рашириле попут леда на највећем острву на свету.



Чињеница да Америка већ скоро три деценије предводи покушаје Запада да успостави Косово и Метохију, јужну покрајину Србије, као независну државу подсетила је многе кориснике Икс мреже да би Данска могла да доживи сличну судбину наше земље у тренутку када је Трамп "ставио шапу" на Гренланд, аутономну територију између Северног леденог океана и Атлантског океана која је под данском контролом.

Због тога су кренули са "речима утехе" које би насмејале и пословично хладне Данце:

"Куд год да кренем на Гренланд се враћам поново, ко да ми отме из моје душе острво"

"Данци да прихвате реалност на терену и да се позивају на неке Викинге од пре 1.000 година, да престану са митоманијом..."

Не сипа се Гренланд у резервоар

Срби: Можете ли вратити Косово Србији? Доналд Трамп: Не, али ћемо узети Гренланд од Данске да се не бисте осећали као да сте неправедно издвојени. Срби: Договорено.

Мирдита Гренланд

Ако Гренланд није наш, зашто од нас траже да им га дамо? Ако је њихов, зашто нам га отимају? А ако већ могу да га отму, зашто се толико устручавају, Мадс Микелсен

Догодине на Гренланду

Греенладерс аре Illyrian

Са Гренланда еским кличе 'де си Трампе председниче

Докле ће Гренланд да буде дански камен око врата, букагија на нози која вуче некадашњег скандинавског гиганта на периферију света?

Данска се труба с Гренланда чује...

Где су данске земље, ту су дански радикали, Воједарн Схесхелсон

Облак сиви сакри небо, санте леда поново. Грми, сева, пада град и руши снешка поново. Тата каже малом снешку "биће, сине, готово". Отићи ће санте леда пловно биће поново. - Данска на Евровизији

Око 99 одсто ових "недавача" никад и није било на Гренланду

Опуштено браћо Данци можда добијете споразум о стабилизацији и придруживању, а кад уђете у ЕУ ионако ћете схватити да граници и нису толико важне

Питање Гренланда ће се решавати у оквиру поглавља 35

Сини јарко сунце с Гренланда

🇷🇸Serbs:

"Can you give Kosovo back to Serbia?"



🇺🇸Donald Trump:

"No, but we'll take Greenland off Denmark so you don't feel like you've been unfairly singled out."



🇷🇸Serbs:

"Deal."

