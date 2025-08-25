clear sky
(ВИДЕО) ПАКАО НА СЕВЕРУ НЕМАЧКЕ Више погинулих у експлозији БУКНУЛО СКЛАДИШТЕ У ЛУЦИ ХАМБУРГУ, НАЈПРОМЕТНИЈОЈ НА СВЕТУ

25.08.2025. 21:36 22:34
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Хамбург
Фото: screenshot/X

ХАМБУРГ: Више људи погинуло је данас у експлозији у складишту једне бродарске компаније у Хамбургу, пренели су немачки медији.

Експлозије у складишту бродарске компаније у Хамбургу покренуле су велику акцију локалних ватрогасаца и полиције, велики облак дима диже се изнад места експлозије, а у блокади се нашло неколико насеља и саобраћајница, а према тврдњама полиције број жртава је мањи од 10, пренео је Билд.

У 15.31 пријављен је пожар у складишту у којем се наводно запалио аутомобил, али убрзо су се чуле нове детонације гасних боца наводно напуњених оксидом азота.

"Крхотине настале у експлозији нашле су се на ауто-путу", изјавио је портпарол локалне полиције, а извештачи тврде да су фрагменти метала летели више стотина метара због чега је и аутопут А1 затворен за саобраћај.

Ватрогасна служба је реаговала са неколико ватрогасних возила и телескопским мердевинама, а полиција је затворила аутопута А1 између Нордерелбеа и Мурфлита у оба правца.

За сада се не зна тачан број страдалих, али према тврдњама полиције, број жртава је мањи од 10.

"Дим од пожара може вас угрозити у области Хамбург-Ведел. Облак дима се креће ка југоистоку. Погођени су следећи региони: Ведел, Мурфлит и Бергедорф. Крећите се обилазницом и избегавајте угрожено подручје", наводи се у званичном упозорењу.

Становници погођених подручја инструисани су да све приступне путеве до пожара ослободе, да затворе прозоре и врата и да искључе системе за вентилацију и климатизацију.

Према речима портпарола ватрогасне службе Лоренца Хартмана, место догађаја је под контролом.

"Успели смо да евакуишемо и спасемо десетине људи из тог подручја", потврдио је Хартман.

Сачувај
