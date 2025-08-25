(ВИДЕО) ОДЈЕКУЈУ ДЕТОНАЦИЈЕ У ЛУЦИ ХАМБУРГ Густи дим види се километрима уоколо, има повређених
Данас поподне избио је велики пожар у луци у Хамбургу, највећој у Немачкој. Густ црни облак дима изнад Хамбурга може се видети километрима унаоколо.
Експлозије у складишту покренуле су велику полицијску и противпожарну узбуну у граду, паралишући неколико насеља и аутопутева током шпица, пренео је Билд.
🔥 Update Hamburg-Veddel:
Lagerhalle in Flammen, Gasflaschen explodieren – Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort.
👉 Verletzte bestätigt
👉 A1 zwischen Norderelbe & Moorfleet voll gesperrt, lange Staus
👉 Polizei & Nina-App warnen vor Rauch#Hamburg #Großbrand #A1 #Veddel pic.twitter.com/nevMNjJsvu
— Blaulichtreport-Deutschland (@BlaulichtDe) August 25, 2025
У 15:31 пријављен је пожар у складишту. Наводно се запалио аутомобил у бродарској компанији. Чуле су се експлозије из гасних боца, које наводно садрже азот-оксид.
Према непотврђеним информацијама у пожару има повређених.