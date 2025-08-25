clear sky
(ВИДЕО) ОДЈЕКУЈУ ДЕТОНАЦИЈЕ У ЛУЦИ ХАМБУРГ Густи дим види се километрима уоколо, има повређених

25.08.2025. 19:05 19:13
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
бум
Фото: screenshot/X

Данас поподне избио је велики пожар у луци у Хамбургу, највећој у Немачкој. Густ црни облак дима изнад Хамбурга може се видети километрима унаоколо.

Експлозије у складишту покренуле су велику полицијску и противпожарну узбуну у граду, паралишући неколико насеља и аутопутева током шпица, пренео је Билд.

У 15:31 пријављен је пожар у складишту. Наводно се запалио аутомобил у бродарској компанији. Чуле су се експлозије из гасних боца, које наводно садрже азот-оксид.

Према непотврђеним информацијама у пожару има повређених.

експлозија хамбург лука
Вести Свет
