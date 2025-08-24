(ВИДЕО) ИЗРАЕЛ НАПАО ЈЕМЕН Више од 20 експлозија у Сани, ово је разлог
Израел је извео ваздушне ударе на Јемен, а више од 20 експлозија одјекнуло је у главном граду Сани.
Према наводима израелских медија, мете Одбрамбених снага Израела (Cahal) били су војни комплекс у близини Председничке палате, складиште горива и две електране.
У израелској војсци истичу да је напад био одговор на „инцидент без преседана“ – у петак су Хути први пут испалили ракету са касетном бојевом главом на територију Израела.
Становници су навели да су чули јаке експлозије у разним деловима града, као и у близини председничке палате.
Ово су први израелски напади на Јемен после недељу дана, када је Израел гађао енергетску инфраструктуру за коју верује да је користе побуњеници.
Израел за сада није потврдио наводе о данашњим ударима, преноси АП.
Заменик директора канцеларије за медије Хута, Насрудин Амер, изјавио је да израелски удари неће одвратити побуњенике, и обећао да ће они наставити нападе на Израел.
“Наше војне операције подршке Гази неће стати, ако агресија не престане и опсада не буде прекинута”, написао је он на друштвеним мрежама.
Најновији израелски удари су уследили пошто су Хути саопштили да су у петак лансирали нову врсту ракете према циљевима у Израелу, међу којима је и највећи аеродром у земљи.
У том нападу није било штете ни повређених у Израелу, а израелска војска је саопштила да је разнела ракету у ваздуху.