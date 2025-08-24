(ВИДЕО) ИЗРАЕЛ У ПРОБЛЕМУ, ДА ЛИ ХУТИ ИМАЈУ НОВУ ТЕХНОЛОГИЈУ Напали ракетом која „сеје“ бојеве главе?
Хути су током суботњег лансирања балистичке ракете тестирали нову технологију мањих подглава које се избацују из главне бојеве главе, чиме је пресретање додатно отежано.
Према прелиминарним подацима истраге, ракета Хута је у завршној фази лета избацила неколико пројектила, при чему су сви пројектили погодили територију Израела. Наводи се да су избачени пројектили заправо касетне бомбе које су се распршиле на великом подручју, а брзина балистичке ракете која је долетела из Јемена дала је велико убрзање мањим пројектилима.
С друге стране, током дванаестодневног рата Израела и Ирана, један модел испаљених ракета био је способан да носи мале касетне бомбе, због чега у Израелу сумњају да је нова ракета Хута заправо проистекла из иранске технологије. Пресретање ових ракета за израелску одбрану представља велики изазов, јер се уместо неколико ракета-пресретача на једну ракета Хута мора испалити значајно већи број ракета, чиме одбрана Израела постаје све скупља.
Хуте балистичким и крстарећим ракетама, као и потрошним деловима, снабдевају Иран и Северна Кореја, због чега јеменска група овладава све савременијим технолошким решењима.
💭🚀 A Houthi Ballistic missile fired last night at Tel Aviv was equipped with a Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle (MIRV), similar to those used by Iran during the Twelve-Day War.#Houthis #Iran #yemen #iranisraelwar#Israel pic.twitter.com/TilUyDzZZW
— Madmax OSINT 🇮🇪🇺🇦 (@madmaxburn88) August 24, 2025