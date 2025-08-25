(УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО) ГРАНАТИРАЛИ КАМЕРУ У БОЛНИЦИ, ПОБИЛИ 20 ЉУДИ, МЕЂУ КОЈИМА И ПЕТ НОВИНАРА Огласила се Израелска војска, ево шта су саопштили
ТЕЛ АВИВ: Израелски војни званичници су медијима на хебрејском језику данас рекли да је израелски тенковски тим гранатирао камеру постављену у болници Насер у Кан Јунису раније током дана, због уверења да да се уређај користи за праћење трупа, а у том нападу је према ранијим извештајима палестинских званичника убијено 20 људи, укључујући пет новинара.
Тенк је испалио две гранате, од којих је прва циљала камеру, а друга је погодила спасиоце који су деловали на лицу места, преноси Тајмс оф Израел.
Према Удружењу стране штампе, удари су "погодили спољашње степениште болнице где су новинари често стајали са својим камерама".
После данашњег напада на болницу у Кан Јунису на југу Појаса Газе, израелска војска (ИДФ) је негирала да су мета били цивили наводећи да је ратна зона "изузетно комплексна".
Након данашњег смртоносног тенковског напада ИДФ на болницу у Кан генерал Ефи Дефрин изјавио је да ИДФ у операцијама у Појасу Газе "не циља цивиле намерно", али да дејствује у "немогућим условима", преноси Тајмс оф Израел.
"Раније данас су трупе ИДФ извеле напад у области болнице Насер у Кан Јунису и свесни смо да су страдали цивили, укључујући новинаре", рекао је генерал Ефи Дефрин и нагласио да ИДФ не циља цивиле намерно.
Он је указао да ИДФ чини све како би смањио цивилне жртве уз одговарајуће безбедносне мере према припадницима израелских снага.
"Делујемо у изузетно сложеној стварности. Терористи Хамаса намерно користе цивилну инфраструктуру као штит, укључујући болнице. Чак су деловали и из саме болнице Насер. Хамас је започео овај рат, створио немогуће услове за борбу и спречава крај сукоба држећи и даље 50 талаца", рекао је Дефрин.
Говорећи о смрти неколико новинара, он је рекао да извештавање из активне ратне зоне носи огроман ризик, посебно у рату са терористичком организацијом као што је Хамас "која се цинично крије иза цивилног становништва".
"Жалимо због било какве штете нанете особама које нису учествовале у борбама, али посвећени смо наставку борбе против Хамаса уз предузимање свих потребних мера предострожности", рекао је Дефрин.
Нетањаху изразио жаљење због смртоносног напада
Израел "дубоко жали" због напада Израелских одбрамбених снага (ИДФ) на болницу Насер у Кан Јунису, навела је данас канцеларија израелског премијера Бењамина Нетањахуа у саопштењу на енглеском језику.
"Израел дубоко жали због трагичне несреће која се данас догодила у болници Насер у Гази. Израел цени рад новинара, медицинског особља и свих цивила. Војне власти спроводе темељну истрагу", наводи се у саопштењу, преноси Тајмс оф Израел.
Трамп: „Нисам срећан…“
Председник САД Доналд Трамп изјавио је данас да "није срећан због израелског напада на болницу у Гази" у којем је, према извештајима, погинуло 20 људи, укључујући спасиоце који су покушавали да евакуишу рањене и петорицу извештача.
На питање новинара у Овалном кабинету како реагује на израелски напад, Трамп је рекао да није знао да ће се то догодити, преноси Тајмс оф Израел.
"Нисам срећан због тога. Не желим то да гледам. У исто време, морамо окончати ту ноћну мору", рекао је председник САД и поновио да је он заслужан за споразуме који су обезбедили раније ослобађање талаца, иако је, према његовим речима мање од 20 талаца још увек међу живима.
У неколико наврата у јуну и јулу, Трамп је са уверењем изјављивао да је споразум о прекиду ватре и ослобађању талаца веома близу.
"Давно сам рекао да ћу их ослободити, али када дођемо до тих последњих 10 или 20 талаца, ови људи их неће пустити", рекао је Трамп о терористичкој групи Хамас.
Гутереш осудио израелски напад на болницу у Гази
Генерални секретар Уједињених нација Антонио Гутереш снажно осуђује убиство Палестинаца у израелским нападима који су погодили болницу Насер у Гази и позива на брзу и непристрасну истрагу, изјавио је данас Гутерешов портпарол Стефан Дижарик.
Он је рекао новинарима да је Гутереш указао да цивили, укључујуćи медицинско особље и новинаре, морају бити поштовани и заштиćени у сваком тренутку, пренео је Ројтерс.
Макрон: „Недопустиви напади, новинари и цивили морају да буду заштићени“
Француски председник Емануел Макрон изјавио је данас да су недопустиви израелски напади на болницу у Гази који су изазвали смрт цивила и новинара.
Макрон је написао на платформи X да цивили и новинари морају да буду заштиćени у свим околностима.
"Медији морају да буду у могуćности да слободно и независно обављају своју мисију како би извештавали о сукобима", навео је Макрон, позивајући Израел да поштује међународно право.
Истакао је да је циљ постизање трајног прекида ватре у Појасу Газе, ослобађање свих преосталих талаца које држи Хамас и разоружање те палестинске милитантне групе, као и испорука хуманитарне помоćи Гази.
Палестински здравствени званичници саопштили су да је у израелском нападу на болницу Насер убијено најмање 20 особа, међу којима је пет новинара, спасиоци и здравствени радници.
Немачка захтева истрагу
Немачко Министарство спољних послова саопштило је данас да је шокирано убиством неколико новинара, припадника хитне помоћи и цивила у израелском ваздушном нападу на болницу Насер у Кан Јунису, на југу Појаса Газе.
"Напад мора бити истражен", саопштило је министарство у објави на платформи X, преноси Ројтерс.
Немачка је позвала да се обезбеди независан приступ новинара Гази.