ТРИ ОСОБЕ УХАПШЕНЕ Министар Дачић открио СВЕ детаље, ево шта су све нашли у стану осумњичених

07.08.2025. 09:20 10:16
Дневник
Србија Данас
Фото: Dnevnik

Три особе ухапшене, заплењено 12 килограма кокаина.

Потпредседник Владе Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић саопштио је да је полиција запленила око 12 килограма кокаина и ухапсила три особе које се сумњиче да су извршиле кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Како је навео, ухапшени су њих тројица због постојања основа сумње да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

- Полиција је у стану који осумњичени користе пронашла око 12 килограма кокаина, 1.450 евра, шест мобилних телефона и запленили два путничка возила - рекао је Дачић у среду увече, наводи се у саопштењу МУП-а.

Министар је додао да је осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Београду.

Акцију су извели припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду.
 

Хапшење ивица дачић дрога
Србија Данас
Дневник
Вести Хроника
