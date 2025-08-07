ТРИ ОСОБЕ УХАПШЕНЕ Министар Дачић открио СВЕ детаље, ево шта су све нашли у стану осумњичених
Три особе ухапшене, заплењено 12 килограма кокаина.
Потпредседник Владе Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић саопштио је да је полиција запленила око 12 килограма кокаина и ухапсила три особе које се сумњиче да су извршиле кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Како је навео, ухапшени су њих тројица због постојања основа сумње да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
- Полиција је у стану који осумњичени користе пронашла око 12 килограма кокаина, 1.450 евра, шест мобилних телефона и запленили два путничка возила - рекао је Дачић у среду увече, наводи се у саопштењу МУП-а.
Министар је додао да је осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Београду.
Акцију су извели припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду.