УЛОЖЕНО 12 МИЛИОНА ДИНАРА Гојковић уручила кључеве за два нова возила за НП Фрушка гора

25.08.2025. 13:53 13:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
TANJUG/ Gordana Jović Atlagić/ bg
Фото: TANJUG/ Gordana Jović Atlagić/ bg

ФРУШКА ГОРА: Председница Покрајинске владе Маја Гојковић уручила је данас кључеве за два нова возила Националном парку Фрушка гора и том приликом рекла да је за та два возила издвојено 12 милиона динара.

Гојковић је уручила кључеве за противпожарно и транспортно возило директорки националног парка Јелени Вишекруни.

"Задовољство ми је што се налазим у Националном парку. Одржали смо церемонију уручења кључева за два возила која је Покрајинска влада финансирала, дакле куповину и набавку ових возила", рекла је Гојковић.

TANJUG/ Gordana Jović Atlagić/ bg
Фото: TANJUG/ Gordana Jović Atlagić/ bg

Како је Гојковић навела, противпожарно возило је потпуно модерно, по најновијим стандардима.

"Постајемо жртве климатских промена и људске небриге врло често, тако да је ово возило заиста потребно. Друго возило које смо финансирали је неопходно за уклањање смећа", казала је Гојковић.

TANJUG/ Gordana Jović Atlagić/ bg
Фото: TANJUG/ Gordana Jović Atlagić/ bg

Гојковић је рекла и да ће се уклањати и органско смеће и оно које људи често после боравка на Фрушкој гори оставе запосленима.

"Покрајина је издвојила око 12 милиона динара. Данас смо разговарали и о будућим улагањима, а један од пројеката које ћемо помоћи је свакако обнова и реконструкција Визиторског центра", објаснила је Гојковић.

Председница Покрајинске владе додала је и да обнову Визиторског центра Покрајина ради заједно са Републичком владом, те да је финансирање 50/50 посто.

"Од 180 милиона динара, покрајина ће издвојити 90 милиона динара и ускоро се креће у расписивање јавне набавке. Надам се да ћемо за годину дана моћи и да завршимо, зависи од обима посла", закључила је Гојковић.

TANJUG/ Gordana Jović Atlagić/ bg
Фото: TANJUG/ Gordana Jović Atlagić/ bg

Према речима директорице НП Јелене Вишекруне, брига Покрајинске владе о заштићенима подручјима веома је значајна.

"Нама су данас уручена два возила, од којих се надам да противпожарно нећемо морати да употребљавамо за ту сврху. Свакако да таква сигурност у виду таквог возила значи запосленима", рекла је Вишекруна.

Вишекруна је додала и да су данас са председницом Покрајинске владе имали прилику да разговарају о пројектима од којих су неки већ кренули у реализацију као што је Центар за европске бизоне.

"Тиме ћемо обогатити туристичку понуду овог прелепог националног парка", казала је Вишекруна.

Покрајинска влада Маја Гојковић
