(ВИДЕО, ФОТО) ПРОСТОРИЈЕ НАПРЕДЊАКА У НОВОМ САДУ ПОТПУНО ДЕМОЛИРАНЕ Градоначелник Мићин и симпатизери у акцији чишћења ОВО ЈЕ ПОРУКА ДА НАС МРЗЕ
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин и симпатизери Српске напредне странке окупили су се испред демолираних просторија странке на Булевару ослобођена како би их очистили након синоћних напада.
-У синоћњем нападу наше просторије на Булевару ослобођења су потпуно уништене и демолиране. То је учињено са невероватном количином мржње. Мени је то као човеку потпуно необјашњиво. Не само да су црвеном фарбом обојили цео простор већ су исписивали врло ружне графите, исчупали су климу, намештај потпуно уништили, камере су исчупали. Простор је потпуно неупотребљив. Не могу да разумем овакву мржњу према СНС-у. Свим оним људима који су симпатизери странке порука је да их једноставно неко мрзи. Никада нисмо организовали никакве акције које нам се пришивају да смо организовали, нити смо о њима разговарали. Овде се чуо само смех и дружење сваки дан. Сада нам је то онемогућено у свим просторима наше странке у граду. Оно што бих желео да истакнем да СНС пре свега, чине људи, а не просторије које ћемо обновити. Нико се овде није појавио и то је добро урађено јер су нам људски животи најважнији. Надам се да ће се тензије смирити. И даље мислим да је дијалог једини начин да дођемо до мира. Као градоначелник сам био спреман на сваком месту да разговарам. И даље сам при том ставу - рекао је Мићин.
Мићин је истакао да сада само може да се ослони на полицију и државу.
-Полиција мора урадити свој посао. Ми се нећемо организовати јер не желимо грађански рат нити сукобе. Разговарао сам јутрос са великим бројем грађана овде и драго ми је што скоро сви пружају подршку - рекао је Мићин.