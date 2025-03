(ВИДЕО) У МАЂАРСКОЈ ОРГАНИЗОВАН ИДЕНТИЧАН ПРОТЕСТ КАО У БЕОГРАДУ Све усмерено против Вучића и Орбана, погледајте снимке из мађарске престонице

Доказ да су данашњи протести у Београду организовани споља и да је ово све у склопу обојене револуције о којој је причао и председник Србије неколико месеци уназад, јесте да су на исти дан у Мађарској заказани протести против Виктора Орбана, пише портал Ало.рс

Ако погледате снимке, биће вам асно да је у питању идентична организација и систем који евидентно долази по налогу споља.

Вучић и Орбан, који су иначе јако блиски политички партнери, сада се нашли на истој мети. Орбан је често био на удару Брисела због својих ставова који се не слажу са ЕУ - посебно када је реч о Украјини и Русији.

Hungary 🇭🇺 is against the Orban-regime

15.03.2025 pic.twitter.com/MnHGbJI9BG

— SzabadonMagyarul 🇬🇧🇭🇺🇺🇦🇪🇺 (@SzabadonMagyar) March 15, 2025