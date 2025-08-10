(ВИДЕО) НАЈПОДЛИЈИ ТРИКОВИ И ЛАЖИ БЛОКАДЕРА Лидер СНС Милош Вучевић послао бруталну поруку лажовима: Измишљају, изврћу истину! Не дамо никоме да уништава српску заставу!
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић огласио се поводом неистинитих навода опозиције и опозиционих медија на друштвеним мрежама да је данас виђен на Лиману током акције враћања српских застава.
-Поштовани пријатељи, данас смо опет могли да видимо колико блокадери лажу, измишљају, изврћу истину и наравно, поново се користе најгорим и најподлијим триковима. Прво су измислили да су ме видели тобоже негде на Лиману, у колима, како не знам шта радим, да би ме пре неки минут оптужили да сам водио неке акције да бих пребио не знам кога. Под један, нисам био данас на Лиману, данас сам ишао у посету мом пријатељу Дарку Глишићу у Клинички центар Србије и свако ко увелича ту фотографију може да види да то нисам ја. Под два, блокадери су напали људе који не дозвољавају и неће да гледају уништавање српских тробојки, српских светиња у Српској Атини, у нашем Новом Саду. Они су послали људе да нападну децу, омладину, грађане, који су се скупили да врате те наше симболе. А кад кажем они, то су Ђилас, Тадић, Миливојевић и сви они који прретходних 9, скоро 10 месеци, тероришу државу и све њене грађане. Обмањују, лажу, врше насиље, нападају институције, полицију, туђе станове и просторије. Они су директно одговорни за свако насиље и злочин који се дешава у Србији. и када га починеврло брзо користећи своје медијске платформе за притисак и лажи, обрћу истину- написао је Вучевић.
Он је нагласио да ће чувати српске светиње и никада нећемо дати икоме да уништава заставу Србије.
- Она је за нас обавеза, аманет наших предака и наша дужност да је предамо нашим потомцима. Нико нема права да је уништава. Ко не воли српску заставу може да бира неку другу заставу или државу. То је његов избор. Ко живи у Србији, мора да поштује њене симболе, без обзира како се зове или у ком граду живи. А Нови Сад ће увек бити слободарски град, Српска Атина, град Светозара Милетића, Јована Ј. Змаја, и многих знаних и незнаних, који су својим радом и борбом створили овакав Нови Сад, да буде и Европска престоница културе и Европска престоница младих и Европска престоница спорта. Поносни смо на Србију, на Нови Сад, а блокадерима кажемо- никада нећете моћи да уништите српске заставе, вратићемо је ту где припада, јер је она симбол јединства и слободе, нашег народа и отаџбине. Живела Србија- стоји у објави.