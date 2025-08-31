overcast clouds
(ВИДЕО) ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ИЗГЛЕДАЈУ ПРОСТОРИЈЕ СНС НАКОН ШТО ИХ БЛОКАДЕРИ ОСКРНАВЕ Лидер СНС Вучевић реаговао оштро: Тако би и Србија изгледала када би је водили!

31.08.2025. 11:26 11:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Милош
Фото: Screenshot Instagram milosvucevic

Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић истакао је да блокадери "воде своје истраге" те да им је већ "донета пресуда улице".

-Нама је свима пресуда већ донета, председнику Вучићу.  Пресуда улице, руље. Само још са ломачама нису дошли. А они који су водили то нису чак ни саслушани. Они имају своју истрагу. Иселићемо вас, спалићемо вас, затворићемо вас. То што сте видели како изгледају наше страначке просторије након похода блокадера, фашиста и варвара, тако би изгледала Србија када би је они водили. Како изгледају просторије које они нападну, посете, окупирају, како изгледа Филозофски факултет у Новом Саду тако би изгледала Србија- поручио је. 

Милош Вучевић
