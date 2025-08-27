clear sky
27.08.2025.
Нови Сад
(ВИДЕО) ПОЛИЦАЈАЦ ПОВРЕЂЕН У НЕРЕДИМА ИСПРЕД ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА Блокадери поново покушали да заузму зграду, отимали штитове и нападали полицију

27.08.2025. 22:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Информер
Фото: Screenshot

Вечерас је поново дошло до инцидента испред зграде филозофског факултета у Новом Саду када су блокадери покушали да поново заузму објекат ове установе.

Како "Дневник" незванично сазнаје један полицајац задобио је повреде у нередима који су вечерас избили у новосадском кампусу. На снимку се може видети да су блокадери напали полицију покушавајући да уђу у зграду Филозофског факултета.

Претходно су декану Филозофског факултета поставили "ултиматум" да напусти зграду. Како се то није догодило, они су насрнули на полицајце.

Према последњим информацијама, на терен је пристигло још припадника полиције, као појачање колегама које штите улаз у објекат.

Градоначелник Жарко Мићин осудио је напад на полицију и вечерашње нереде у Новом Саду.

-Пред зградом је најмање студената. Већином су у питању функционери политичких странака, активисти и чланови зборова, који покушавају насилним путем да из зграде истерају декана и управу факултета - изјавио је градоначелник.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извор:
Дневник, Информер
Пише:
Дневник
Вести Политика
