„Правда за најсиромашније!“ ВУЧИЋ НАЈАВИО СЕПТЕМБАРСКИ ПАКЕТ ПОМОЋИ: Покриваће кредите, цене, извршитеље (ВИДЕО)

07.08.2025. 18:48 18:52
Дневник
Ало, 192
Aleksandar Vucic insta
Фото: Screenshot Instagram buducnostsrbijeav

Председник Србије Александар Вучић изјавио да ће септембарски пакет мера помоћи бити усмерен ка грађанима који најтеже живе, уз подршку у вези са ценама, извршитељима, кредитима и чак огревним дрветом.

Верујем да ће народ бити задовољан, навео је Вучић.
 

Он је јуче поручио да је поносан на предстојећи пакет мера подршке грађанима, који ће, како је најавио, бити званично представљен почетком септембра. 
 

Истакао је да дубоко верује да ће људи у Србији бити задовољни оним што ће им бити понуђено.

 

 

Желим да се кроз овај пакет види да је правда могућа и достижна, да покажемо да умемо да се побринемо за оне који живе у тежим условима, горе него ви или ја, за оне са знатно нижим платама, за оне који свакодневно воде борбу за достојанствен живот. Важно је да се тим људима обратимо с посебном пажњом, рекао је председник.
Вучић је нагласио да се планиране мере неће односити само на цене основних производа, већ и на питања везана за извршитеље, услове отплате банкарских кредита, али и на низ других сегмената живота који погађају најугроженије грађане. Посебно је истакао чак и огревно дрво као пример да ће се пакетом помоћи захватити сви аспекти свакодневице обичног човека.

Уз објаву је поделио и видео на свом Инстаграм налогу, уз реченицу:„Верујем да ће народ бити задовољан пакетом мера који представљамо у септембру.“
 

Александар Вучић пакет помоћи кредити кредити камате
