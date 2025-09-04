(ВИДЕО) ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ИДЕ У ДРЖАВНУ ПОСЕТУ КИНИ У НАРЕДНИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ "Добио сам позив лично од Сија"
Председник Си ме обавестио да Србија и даље може да очекује помоћ НР Кине. Састанак је био веома срдачан, ја сам много срећан када се тако заврши разговор, јер знам да смо нешто добро урадили за нашу земљу. Обрадовали су се чињеници да ћемо за 15 дана да отворимо пругу Београд-Суботица, рекао је данас Александар Вучић, председник Србије.
Он се у Пекингу састао са председником Кине Си Ђинпингом.
- Важно је да нашу сарадњу унапређујемо - поручио је Вучић.
Како је навео, "председник Си је лично у разговору упутио позив мени као председнику и нашој делегацији да дођемо у државну посету Кини, у кратком временском периоду".
- Доћи ћемо у званичну државну посету Кини, у наредних, претпостављам, шест месеци - рекао је Вучић.
Истакао је да је са Ђинпингом разговарао и о технолошким иновацијама у којима Кина предњачи.
- Невероватно је докле су стигли, а ми ту заостајемо и мораћемо да гледамо како у будућности то да користимо на најбољи могући начин. Говорили смо и о, сасвим отворено дакле, и о најновијој иницијативи председника Сиа за глобално управљање које траже нешто што би у сваком нормалном свету тражили, дакле једнакост међу државама, немешање унутрашњих ствари држава, више правде, поштовања права, владавине права на нивоу међународног права, дакле да те норме кроз Повељу Уједињених нација, резолуцију Уједињених нација коначно буду поштоване - рекао је Вучић.
"Разговарали смо и о обојеним револуцијама"
Додао је да се захвалио за подршку Кине, од Железаре преко корона вируса и њихове подршке и помоћи у респираторима, до подршке за резолуцију о Сребреници.
- Где без Кине не бисмо могли да имамо подршку већине нација у свету, и хвала Народној републици Кини још једанпут за то. Разговарали смо и немешању у унутрашње ствари и том управљању, о обојеним револуцијама, о некадашњим покушајима да се то проведе у Хонг Конгу, о данашњим покушајима да се то проведе у Београду. И кинеско руководство и председник Си сасвим сигурно и сасвим извесно добро виде и сагледавају ствари у нашој земљи, добро разумеју и притиске са којима се суочавамо и то је за нас било важно - рекао је Вучић.
Рекао је да је имао веома добар састанак и са председником Свекинеског народног конгреса господином Зхаоом.
- То је један изузетно озбиљан и уздржан човек који ретко показује емоције, али није крио искрено и истинско пријатељство према Србији - казао је Вучић.