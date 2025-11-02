ВИЈОРЕ СЕ СРПСКЕ ЗАСТАВЕ Срби са КиМ стигли у Љиг, дочеко их министар Глишић
ЉИГ: Срби из АП Косова и Метохије, који већ пети дан пешаче ка Новом Саду на велики народни скуп против блокада, стигли су у Љиг, где их је дочекао министар јавних улагања Дарко Глишић који је рекао да српски народ из јужне српске покрајине својим маршом шаље јсану поруку да знају ко се за њих бори и да желе да Србија настави да се развија.
Глишић им је пожелео срдачну добродошлицу, заједно са више од 1.200 мештана овог краја који су им приредили дочек, уз емоције и загрљаје, а по обичају нису изостале погача и со.
"Наши сународници са КиМ кренули су у један марш слободе не против било кога, већ у један ход до Новог Сада да покажу да су за Србију, за председника који је народ изабрао, да поруче да неће дати Србију и да поруче да неће дати да им неко други бира председника, већ искључиво народ и да пошаљу јасну поруку да већинска Србија и људи у Србији желе да живе нормало и да њихова држава напредује и да се даље развија", рекао је Глишић.
Министар је истакао да Срби са АП знају коме треба да пружи подршку и ко их је предводио и штитио последњих година.
Пожелео је учесницима шетење да наставе до Новог Сада са срећом и благоловом, а да ће се у том граду коначно видети ко брани народ, државу и народ.
"Косово је срце Србије из ове наше бобеде рађа се сунце слободе", поручио је Глишић.
Србин из Горњег Кусца у Косовском Поморављу Милан Арсић, отац четворо деце, захвалио је у име својих сународника на дочеку и подршци која им, како је рекао, даје ветар у леђа.
"Кренули смо у Нови Сад да подржимо председника Александра Вучића. Стигли смо у Љиг и хвала на прелепо дочеку вечерас. Данас је пут био веома добар, градјани су нам пружали подршку и морал. Ту смо уз председника Александра Вучића и много нам значи што пружа подршку људима на Косову и Метохији. Уз Божју помоћ, стићи ћемо до циља!, рекао је Арсић.
Срби из АП КиМ, који су кренули рано јутрос из Горњег Милановца ка Љигу, носе српске заставе и узвикују "Србија, Србија".
Група од 60 Срба из АП Косова и Метохије у суботу је у Цркви светих Јоакима и Ане код Прељине запалила свеће и одала пошту страдалима у паду надстрешнице пре годину дана у Новом Саду.
Њима су се раније придружили пешаци из Рашке и Краљева, а од од суботе ујутро им се у колони придружило и десет мештана Чачка и петоро сународника из Лучана који, како кажу, на тај начин желе да заједно пошаљу поруку јединства и слоге.
У колони су Срби из Грачанице, Косова Поља, Бадовца, Лапљег села, Добротина, Гуштерице, из Косовског Поморавља укључујући Горње Кусце, Стражу, Ранилуг, Партеш, као и из Лепосавића, Косовске Митровице, Звечана, Зубиног Потока и Штрпца.