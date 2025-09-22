ВИШЕ НЕГО ИМПРЕСИВНО! НЕВЕРОВАТНО ШТА ЈЕ УРАЂЕНО ЗА 13 ГОДИНА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ! Лидер СНС Вучевић о величанственој паради којој је присуствовало 40 000 грађана: Честитам председнику државе, Министарству одбране!
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић гостујући на Пинк телевизији изјавио је да је заиста импресивно оно што је Војска Србије показала на паради којој је присуствовало око 40.000 људи.
Број људи који покушавају нешто негативно да кажу је, како је рекао Вучевић, минималан.
-Све је било више него импресивно. Невероватно шта је све урађено за 13 година у Војсци Србије, у смислу опреме, наоружања, изгледа наших војника, официра. То је друга војска у питању имиџа. То је ослободилачка војска, која је имала велике успоне и изазове. Неко ко је са правом институција са највећим поверењем грађана Србије. Увек српска црква, председник и војска имају највише поверења. Грађани Србије разумеју да без Србије као државе не можемо да постојимо. Можемо као грађани трећег реда, него да радимо за друге. Без државе као наше куће, заједничке породице, нема ни нас. Честитам председнику државе, Министарству одбране. Био сам две године у том министарству, ово је фантастично што је урађено. Стотине возила је прошло, 10.000 војника, нико није запео, ниједно возило се није угасило. Све је ишло, народски речено, као по лоју. Видели смо домаћу производњу, израелски систем, америчке хамере, немачки и руски хеликоптери. Не знам ко то може да покаже - рекао је Вучевић.
Сарајево и Загреб показали нервозу поводом параде
То што су Сарајево и Загреб показали нервозу, то је знак да је војна парада у Београду, према речима Вучевића, успела.
-Понављам, не знам која држава овакве сразмере, може да прикаже.
Кључна је 2012.година када Александар Вучић долази у Министарство одбране. Разумео је шта мора да се уради, да се пре свега заустави уништавање војске. У сваком смислу. Нама су рекли да нас нико неће више дирати, да неће бити ратова, а сад погледајте светске и регионалне прилике или неприлике. Када имате Загреб с Љубљаном у неком савезништву, ако видимо да су сви део НАТО пакта. И ово што смо видели је јасна порука „Не дирајте нас, не дирамо вас“. Ко год дошао као пријатељ, биће дочекан у складу са нашим домаћинством. Војска Србије је гарант мира - рекао је Вучевић.