ВИШЕ ОД 100.000 ЉУДИ НА СКУПОВИМА ШИРОМ ЗЕМЉЕ Невиђени призори на улицама, грађани уједињени у отпору блокадама НАЈМАСОВНИЈЕ У НОВОМ САДУ, БЕОГРАДУ И КРУШЕВЦУ
На улицама Србије јуче је било скоро 104.000 грађана који су се окупили у знак противљења блокадама и поруке да желе мир, стабилност и нормалан живот.
Према подацима полиције, скупови су одржани на 95 локација широм земље, а процена говори о укупно 103.305 људи који су се прикључили овим окупљањима.
Величанственим ватрометом у Футогу завршена је шетња против блокада која је окупила више хиљада грађана Новог Сада и околине који су послали поруке мира. Више хиљада грађана окупило се у Ветернику како би исказали своје незадовољство вишемесечним блокадама и уличним насиљем који су потом прошетали до Спортског центра у Футогу.
Највећа пажња била је усмерена на Земун, који је постао симбол отпора блокадама. Испред Општине Земун формирала се непрегледна колона грађана, већ сатима пре званичног почетка у 18:30. Окупљени су носили српске тробојке и транспаренте са порукама попут: „Хоћемо да радимо и учимо“ и „Стоп хаосу у граду“. Атмосфера је била мирна и достојанствена, а колона се затим упутила у шетњу улицама Земуна.
Поред Земуна, протести су одржани широм Србије – од Крушевца, где је био министар Братислав Гашић, до Новог Сада, где је присуствовао Милош Вучевић, али и у Суботици и десетинама других градова и општина. На свим локацијама атмосфера је била мирна, а полиција је саопштила да су окупљања протекла без озбиљних инцидената.
Порука са улица Србије била је јасна – грађани не желе блокаде и хаос, већ мир, рад и нормалан живот. Више од сто хиљада људи показало је заједништво и послало сигнал да се Србија противи покушајима дестабилизације и да већина жели стабилност и ред.