clear sky
21°C
01.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВИШЕ ОД 100.000 ЉУДИ НА СКУПОВИМА ШИРОМ ЗЕМЉЕ Невиђени призори на улицама, грађани уједињени у отпору блокадама НАЈМАСОВНИЈЕ У НОВОМ САДУ, БЕОГРАДУ И КРУШЕВЦУ

01.09.2025. 09:00 09:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
нс
Фото: Дневник

На улицама Србије јуче је било скоро 104.000 грађана који су се окупили у знак противљења блокадама и поруке да желе мир, стабилност и нормалан живот.

Према подацима полиције, скупови су одржани на 95 локација широм земље, а процена говори о укупно 103.305 људи који су се прикључили овим окупљањима.

Величанственим ватрометом у Футогу завршена је шетња против блокада која је окупила више хиљада грађана Новог Сада и околине који су послали поруке мира. Више хиљада грађана окупило се у Ветернику како би исказали своје незадовољство вишемесечним блокадама и уличним насиљем који су потом прошетали до Спортског центра у Футогу. 

Највећа пажња била је усмерена на Земун, који је постао симбол отпора блокадама. Испред Општине Земун формирала се непрегледна колона грађана, већ сатима пре званичног почетка у 18:30. Окупљени су носили српске тробојке и транспаренте са порукама попут: „Хоћемо да радимо и учимо“ и „Стоп хаосу у граду“. Атмосфера је била мирна и достојанствена, а колона се затим упутила у шетњу улицама Земуна.

нс
Фото: Дневник

Поред Земуна, протести су одржани широм Србије – од Крушевца, где је био министар Братислав Гашић, до Новог Сада, где је присуствовао Милош Вучевић, али и у Суботици и десетинама других градова и општина. На свим локацијама атмосфера је била мирна, а полиција је саопштила да су окупљања протекла без озбиљних инцидената. 

Порука са улица Србије била је јасна – грађани не желе блокаде и хаос, већ мир, рад и нормалан живот. Више од сто хиљада људи показало је заједништво и послало сигнал да се Србија противи покушајима дестабилизације и да већина жели стабилност и ред.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

 

блокаде
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај