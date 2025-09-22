ВИШЕ ОД 250 МЛАДИХ У ВЕЛИКОЈ ЕКОЛОШКОЈ КАМПАЊИ НА ФРУШКОЈ ГОРИ Министарка Сара Павков у првим редовима "Поносна сам на велики одзив, добру енергију и вољу младих"
Министарка заштите животне средине Сара Павков заједно са великим бројем младих, као и запослених у Националном парку "Фрушка гора", различитим активностима на три локације започела је у недељу националну еколошку кампању за младе, која се реализује под слоганом ''Природа нема алтернативу. Зато, делуј и ти!''.
Како је наведено у саопштењу министарства, на локацијама Равне, Нерадин и трим стаза на Иришком венцу, млади су удружили снаге и заједно са министарком фарбали су мобилијар, уређивали станишта заштићених врста и трим стазу.
''Поносна сам што сте се окупили у оволиком броју и што видим добру енергију, атмосферу и вољу да учествујете. Томе смо и тежили, да што више укључимо младе и да конкретним активностима заједно допринесемо заштити животне средине. Данас смо припремали мобилијар за зимске услове и уређивали трим стазу за посетиоце. Радили смо и на одржавању станишта угрожене врсте текунице, која је јако важна за биодиверзитет Фрушке горе, како бисмо је сачували за будућност", изјавила је министарка Павков и додала:
"Овакве акције су уједно и добар начин да млади сами, кроз непосредну интеракцију с природом, разумеју важност заштите природе и животне средине, јер је наш задатак да је сачувамо за будуће генерације'', рекла је Павков.