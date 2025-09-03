ВЛАДИМИР ЛУЧИЋ ДЕМАНТОВАО НАВОДЕ О УТИЦАЈУ ТЕЛЕКОМА НА УРЕЂИВАЧКУ ПОЛИТИКУ НОВЕ С И Н1: "Снимак није аутентичан, поднео сам кривичну пријаву"
Генерални директор Телекома Србије Владимир Лучић изјавио је данас да нису истинити наводи који постоје у појединим медијима, да је та компанија желела да утиче на уређивачку политику телевизија Н1 и Нове С, наводећи да то није била тема његовог разговора са директором Унитед Гроуп Стеном Милером.
-Није тачно да смо хтели да утичемо на уредништво Н1 и Нове С. Ако је њима извор тачан и ако они прате Милера 100 одсто времена и прислушкују све што говори, потпуно ће знати да ми нисмо причали ни о једном главном уреднику, ни о једном новинару. Они тамо главне уреднике зову директори програма, али да кажем о тим људима који су главни уредници. Причало се искључиво о Александри Суботић - рекао је Лучић гостујући у емисији Уранак на К1.
Додао је да је поднео кривичне пријаве због објављивања снимка његовог разговора са Стеном Милером, како би се утврдила аутентичност тог разговора, истичући да оно што је објављено није 100 одсто аутентично.
- Ја сам зато иначе поднео кривичну пријаву, да се тачно утврди ко је и када прислушкивао и да ли је 100 одсто аутентичан разговор, за који ја тврдим да није 100 одсто аутентичан. Мислим да ће и то утврђивање стопроцентне аутентичности, као и утврђивање како је настао снимак, којим методом, бити стварно шокантни подаци, који се неће свидети онима који су били креатори те приче - рекао је Лучић.
Он је навео да је разочаран поступком ОЦЦРП, који је један од медија који су објавили снимак, наводећи да су непрофесионално радили посао из три разлога.
- Прво, што мој одговор на питања нису објавили, само су једно објавили, јер им нису одговарали. Јер сам ја причао ту о криминалу Александре Суботић, где имам апсолутне доказе - казао је Лучић.
Додао је да је новинарска мрежа ОЦЦРП објавио тзв. "Панамске папире", из којих је после истраживачка мрежа КРИК извукла податке о радњама пар политичара, за које, како каже Лучић, им је одговарало да објаве, док нису објавили ништа повезано са Унитед Гроуп.
- У тим Панамским папирима препуно је Драгана Шолака. И у тим Панамским папирима, не само да би видели шеме извлачења пара Унитед Групе, него и одређена везе с неким руским бизнисменима - рекао је Лучић.
Он је навео и да није било коректно од ОЦЦРП-а што му нису послали аутентичан снимак на ауторизацију.
- Када су они мени послали имејл да ће да објаве снимак, ја сам се са тиме сагласио. Ми смо само тражили да нам пошаљу оригинал, да утврдимо аутентичност, то јест да ауторизујемо да је то тачно, они нису хтели да ми пошаљу - казао је Лучић.
Подсетио је да се 7. августа видео са Стеном Милером у Београду и да њих двојица никада нису крили да су се састали у Београду, у службеним просторијама.
Он је навео да му је било нелогично да се сретне са Стеном Милером, а да му у разговору не каже за радње Александре Суботић.
Лучић је додао и да Александра Суботић није правни заступник ниједне фирме
- Пошто смо ми тужили Унитед Медиа и у Србији и у Швајцарској, и тужили смо све њихове фирме, од Луксембурга до Швајцарске, ми знамо да Александра Суботић није правни заступник ниједне фирме, штавише, она нема уговор о раду у тој дијагонали, она није ни запослена у тој дијагонали, која се зове Унитед Медиа, а представља се као њихов генерални директор - рекао је Лучић.
Он је додао и да између Телекома и Унитед Гроуп није никада било разговора о продаји телевизија Н1 и Нове С, истичући да обе стране нису биле заинтересоване за то.
Лучић је објаснио да је Стен Милер постао нови директор Унитед Гроуп, када је пре пар месеци већински власник те групе поставио свој менаџмент.
Додао је и да је већински власник Унитед Гроуп фонд БЦ Партнерс, а мањински Драган Шолак, наводећи да је Шолак као мањински власник претходних 19 година постављао менаџмент, све до пре пар месеци.
Навео је да један део гледалаца медије у власништву Унитед Гроуп оцењује као "независне", али да они који су били, како каже, под ударом тих медија знају да су они "продужена бизнис рука Драгана Шолака".
- Седам година сам ја био под њиховим ударом. Само у 2023. години било је преко 1.500 негативних објава о Телекому и мени лично. Кад се он (Шолак) наљути на Телеком, првих 10 минута мора да буде тема Телеком. Ми никада нисмо користили канале у нашем власништву да кажемо 'е сад морате нападати наше противнике' - рекао је Лучић.