ВЛАСТ У РУКАМА СТРАНАЦА Додик: Референдумом одбацити страну окупацију у БиХ

03.09.2025. 19:55 19:56
Коментари (0)
Фото: Youtube/ RTS

Председник Републике Српске Милорад Додик рекао је данас да је референдум за Републику Српску примаран "јер би требало да одбаци страну окупацију у Босни и Херцеговини".

Додик је, у интервјуу за РТ Балкан, навео да странци у БиХ имају политичку и војну власт, те да је оног тренутка када је Кристијан Шмит почео да ограничава имовину Републике Српске и када је стигао одговор да је то неприхватљиво, то схваћено као сигнал да политички врх Републике Српске мора бити елиминисан како би се спровела та намера.

"Ми се налазимо у окупираној зони. Нас су 30 година окупирали странци, који овде имају политичку и војну власт, а за све то имају политичку подршку из неких главних дестинација. Дошло је време да се то заврши. Али не само тако. Ако желе да останемо у БиХ, мораће да укину све што је Шмит наметнуо, јер је он нама ограничио располагање имовином, што је кључни проблем", рекао је Додик.

Република Српска милорад додик
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
