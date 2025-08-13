clear sky
ВУЧИЋ ИСПРЕД СЕДИШТА СНС У БЕОГРАДУ Председник Србије напредњацима поручио: “Нећу да вас позивам у обрачун и сукобе"

13.08.2025. 21:07
Пише:
Дневник
Извор:
Euronews.rs
Фото: Screenshot Informer TV

Председник Србије Александар Вучић обратио се окупљеним испред седишта СНС на Савском венцу.

"Ми ништа не желимо да рушимо. Нећу да вас позивам у обрачун и сукобе", казао је Вучић.

Најавио је велике промене у државном апарату, од Владе Србије до полиције, "свуда на сваком месту". 

Каже да се у Суботици окупило више од 1.000 људи да брани простоје своје странке, а у Шиду више од 500 људи. 

"Људи чувају своју кућу од помахниталих блокадера", казао је Вучић и извинио се члановима СНС што поједини функционери нису у одбрани странке као они. 

У више градова вечерас се одржавају протести студената у блокади и окупљених у тзв. зборовима, углавном испред страначких просторија СНС, а окупиле су се и присталице те странке да би пружиле подршку својој странци и председнику Србије Александру Вучићу. 

На протесте су позвали студенти у блокади и тзв. зборови наводећи као разлог синоћња дешавања у Врбасу и Бачкој Паланци, где је дошло до инцидената када су учесници протеста дошли испред страначких просторија СНС. 

У Београду су се учесници протеста окупили испред Правног факултета, где су блокирани Булевар Краља Александра и Београдска улица, као и код Пољопривредног факултета у Земуну, одакле су дошли до Општине Нови Београд, где су се састали са демонстрантима који су се ту окупили.

У Новом Саду су се учесници протеста окупили у студентском кампусу, одакле су стигли до просторија СНС у Стражиловској улици, где су се окупиле присталице те странке. 

Припадници полиције распоређени су између демонстраната и присталица СНС.

 

